महिला ने साड़ी में की स्काईडाइविंग, 13 हजार फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग

पुणे की शीतल राणे महाजन ने एडवेंचर की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने सोमवार को थाइलैंड में साड़ी पहनकर 13 हजार फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग की है। इसके साथ ही शीतल रंगीन नौवारी साड़ी पहनकर स्काईडाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। स्काइडाइविंग के तुरंत बाद, राणे-महाजन ने कहा कि अनुकूल मौसम होने की वजह से वह विश्व प्रसिद्ध पर्यटक रिसॉर्ट पट्टाया के ऊपर एक विमान से लगभग 13 हजार फीट की ऊंचाई से दो बार छलांग लगाने में सफल रहीं।

राणे-महाजन ने थाई स्काइडाइविंग केंद्र से टेलीफोन पर बताया, “मैं अगले महीने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ अलग करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने स्काइडाइव के लिए नौवारी साड़ी पहनने का निर्णय लिया।” उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह साड़ी करीब 8.25 मीटर लंबी है, जोकि आम भारतीय साड़ियों से ज्यादा लंबाई की है। अपनी लैंडिंग को सुरक्षित तरीके से अंजाम देने वाली राणे-महाजन ने कहा, “पहले साड़ी पहनना, इसके ऊपर पैराशूट पहनना, फिर सेफ्टी गियर, संचार सामग्री, हेलमेट, गोगल्स, जूते इत्यादि पहनने व लगाने ने स्काइडाइविंग को चुनौतिपूर्ण बना दिया था।”

#Watch | Meet Shital Mahajan, who just set a new record by #skydiving in a #Nauvari saree. pic.twitter.com/jfxb4kobTQ

— Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) February 12, 2018