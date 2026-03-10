West Asia Conflict News: पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बावजूद दिल्ली में खाड़ी देशों के वीजा एप्लीकेशन सेंटरों के बाहर लगी कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई वर्करों का कहना है कि आर्थिक मजबूरियों के कारण उनके पास अशांत क्षेत्र की यात्रा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

यूएई और सऊदी अरब के लिए वीजा प्रोसेस करने वाले सेटरों के बाहर, दर्जनों आवेदक फुटपाथ पर बैठे अपने डॉक्यूमेंट छांटते हुए, मेडिकल रिपोर्ट और नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट से भरी प्लास्टिक की थैलियों को पकड़े हुए दिखाई दिए। भर्ती एजेंट तेजी से उनके बीच घूम रहे थे, उनकी जेबें पासपोर्टों से भरी हुई थीं और वे आवेदकों को प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दे रहे थे।

टॉइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर आवेदकों ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के बारे में मीडिया में सुना था, लेकिन वे भू-राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझते थे या यह नहीं जानते थे कि यह उन देशों को कैसे प्रभावित कर सकता है जहां वे जाना चाहते हैं। बिहार के सहरसा के रहने वाले दिलीप यादव यूएई वीजा सेटंर में अपने छोटे भाई को आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन दे रहे थे। दिलीप यादव लगभग एक दशक तक दुबई में मैकेनिकल फिटर के रूप में काम करने के बाद हाल ही में भारत लौटे हैं।

उन्होंने कहा, “मैंने टीवी पर देखा है कि युद्ध चल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पैसे के बिना हम भी यहीं मर जाएंगे।” उन्होंने बताया कि उनका परिवार भेजे गए पैसों पर निर्भर है। उन्होंने कहा, “लोग कुछ समय तक लड़ते हैं और फिर हालात सामान्य हो जाते हैं।” यादव ने बताया कि वह अपने परिवार की देखभाल के लिए भारत वापस आए हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पिता का हाल ही में देहांत हो गया और मेरी मां, पत्नी और दो बच्चे अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी अनुपस्थिति में बच्चे बिगड़ने लगे थे।”

दुबई में मिलने वाला वेतन बेहतर

अब खाड़ी देशों में अपनी किस्मत आजमाने की बारी उनके 28 साल भाई की है। यादव ने बताया, “उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम किया था, लेकिन दुबई में मिलने वाला वेतन बेहतर है।” यादव जैसे कई लोगों के लिए, भारत और खाड़ी देशों में काम करने के बीच का वित्तीय अंतर जोखिमों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यादव ने कहा, “यहां आपको 10000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। वहां, वेतन 45000 रुपये तक जा सकता है, ओवरटाइम का अतिरिक्त भुगतान मिलता है और आवास और भोजन भत्ता भी दिया जाता है।”

कई आवेदकों ने कहा कि वे पहले ही कर्ज ले चुके हैं और अब अपनी योजनाओं को रद्द करना उनके लिए संभव नहीं है। झारखंड के रहने वाले जगदीश अपनी मेडिकल रिपोर्ट खारिज होने की खबर सुनकर बेचैनी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्हें पासपोर्ट मिले एक साल हो चुका है और वे राजमिस्त्री के रूप में खाड़ी देशों की यात्रा करने की उम्मीद रखते हैं।

मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है- जगदीश

जगदीश ने टॉइम्स ऑफ इंडिया को बताया, “मेरी मां और अविवाहित बहन घर पर हैं। हम गरीब हैं, हमें घर बनाना है और मेरी बहन की शादी करनी है। मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।” जब उनसे इस दुविधा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, “अगर मौत को आना ही है, तो वह यहां भी आ सकती है।” आवेदन प्रक्रिया में मदद कर रहे भर्ती एजेंटों ने कहा कि संघर्ष से मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है। आवेदकों के एक समूह का मार्गदर्शन कर रहे ठेकेदार अंकित ने बताया कि वीजा प्रक्रिया पहले की तरह जारी है। उन्होंने कहा, “आवेदन अभी भी आ रहे हैं। देरी हो सकती है, लेकिन भर्ती जारी है। लोगों को यहां हमेशा अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां नहीं मिलतीं, इसलिए वे खाड़ी देशों में अवसर तलाशते हैं।”

मुझे बच्चे पालने के लिए पैसों की जरूरत है- लखबीर सिंह

सऊदी अरब के एक वीजा सेंटर पर भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। पंजाब के संगरूर के रहने वाले लखबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने खाड़ी देशों में ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन किया है, जिसमें 1.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “मेरे दो छोटे बच्चे हैं। मुझे उनके पालन-पोषण के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे जाना ही होगा। यात्रा करने में एक महीना लग सकता है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा।”

जगजीत सिंह (40) चौथी बार पश्चिम एशिया की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां और भारत में काम करने के बीच आर्थिक अंतर बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, “लोग मजबूरी में वहां जाते हैं। पैसे के बिना हम यहां भी भूखे मर जाएंगे। विदेश में ओवरटाइम, बीमा और अस्पताल की सुविधाएं मिलती हैं। यहां ड्राइवर चौबीसों घंटे काम करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता।”

