Ethanol Blended Petrol Price: पेट्रोल में एथेनॉल की मिलाने की नीतियों की लगातार आलोचना हो रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दल और आम आदमी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना बंद कर दिया जाएगा, तो पेट्रोल की कीमत 125 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा हो सकती है।

दरअसल, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रोजेक्ट की हो रही आलोचना के संबंध में सरकार की नीतियों का बचाव किया है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर भारत ने एथेनॉल मिश्रण को लागू नहीं किया होता, तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में चरम वृद्धि के दौरान दिल्ली में खुदरा पेट्रोल की कीमतें लगभग ₹125 प्रति लीटर तक बढ़ सकती थीं।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का किया जिक्र

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बीच नागरिकों को दी गई पर्याप्त वित्तीय राहत का जिक्र करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, “इसका परिणाम क्या हुआ? संकट के चरम पर पेट्रोल पंप पर लगभग ₹30 प्रति लीटर की बचत हुई। एथेनॉल मिश्रण का महत्व केवल हर दिन सबसे सस्ता ईंधन होने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्विक तेल बाज़ारों में अत्यधिक अस्थिरता से बचाना, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और देश के ईंधन बिल का अधिक हिस्सा विदेशों में भेजने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर ही रखना है।”

गिनाया एथेनॉल मिलाने का फायदा

एक ओर भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत बढ़कर लगभग 135 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई, वहीं उपभोक्ताओं ने 94.77 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया क्योंकि प्रत्येक लीटर का 20% हिस्सा घरेलू स्तर पर उत्पादित, स्थिर कीमत वाले इथेनॉल से बना था जो वैश्विक झटकों से अप्रभावित था।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि जब भारतीय कच्चे तेल की कीमत लगभग 135 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गई, तो दिल्ली में बिना इथेनॉल मिलाए पेट्रोल की कीमत लगभग 125 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान था।

20 प्रतिशत एथेनॉल से कोई नुकसान नहीं

इसके बजाय मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ताओं ने 94.77 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया क्योंकि प्रत्येक लीटर का 20 प्रतिशत घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल था, जिसे स्थिर, पूर्व-निर्धारित कीमतों पर खरीदा गया था और जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि से अप्रभावित था।

ईबीपी कार्यक्रम से ₹1.97 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत हुई है, 316 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल के आयात को प्रतिस्थापित किया गया है, और CO₂ उत्सर्जन में 950 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी आई है। मंत्रालय ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि इथेनॉल मिश्रण करदाताओं की सब्सिडी पर निर्भर है।

पेट्रोल मंत्रालय ने कहा, “इथेनॉल मिश्रण करदाताओं की सब्सिडी नहीं है। यह भारत का ऊर्जा बीमा है और संकट के समय इसने अपना वादा निभाया है।”

हसीन पूनावाला ने ‘ई20 (E20) जनता पार्टी’ और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को लेकर स्थिति साफ की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जंतर-मंतर पर ‘ई20 जनता पार्टी’ के समर्थन में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि उनका अपना एक अलग और स्वतंत्र एथेनॉल-विरोधी प्रदर्शन था। पढ़िए पूरी खबर…