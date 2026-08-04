नीतीश कुमार के सत्ता के चरम पर, भाजपा ने पटना की सभी चार शहरी विधानसभा सीटों पटना साहिब, बांकीपुर, कुम्हरार और दीघा पर लगातार जीत हासिल की थी। लेकिन सोमवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से बांकीपुर में मिली हार के साथ यह सिलसिला टूट गया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा इस हार से मिले कई सबकों में सबसे अहम शायद यह है कि पार्टी को सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर रहने के बजाय फिर से नई रणनीति बनानी होगी। शुरुआती सालों में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के सामाजिक गठबंधन के दम पर सत्ता में आई थी। पिछले दशक में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे और लीडरशिप को बढ़ावा देने के जरिये गैर-यादव ओबीसी और अति पिछड़ा वर्गों को अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक से जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की।

बीजेपी ने गांवों में चलाए थे जोरदार अभियान

साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में पार्टी ने एक मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क बनाया, बूथ-स्तर तक पहुंच बढ़ाई, प्रचारक तैनात किए और गांवों में जोरदार अभियान चलाए। केंद्र में सत्ता में होने से मिलने वाली आर्थिक ताकत की वजह से बिहार में पार्टी को बढ़त मिली।

बांकीपुर में भाजपा की सामाजिक रणनीति और संगठनात्मक नेटवर्क दोनों ही विफल रहे और अब प्राथमिक काम यह पता लगाना और सुधारना होगा कि क्या गलत हुआ। किशोर ने अपने सर्वांगीण प्रभाव से जाति और धर्म के पारंपरिक विभाजनों को बेअसर कर दिया। इसी वजह से भाजपा के पारंपरिक आधार में दरार पड़ गई और उच्च जातियां विभिन्न कारणों से नाखुश बताई जा रही हैं।

नीतीश कुमार ने ओबीसी, ईबीसी और ऊंची जातियों के गठबंधन को एकजुट रखा

सबसे पहले ओबीसी कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर सवाल उठता है। नीतीश कुमार ने ओबीसी, ईबीसी और उच्च जातियों के गठबंधन को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन चौधरी जेडीयू नेता की जगह लेने में नाकाम रहे हैं।

उच्च जातियां कई अन्य कारणों से भी नाखुश हैं। इनमें कैंपस में जातिगत भेदभाव पर यूजीसी का मौजूदा निलंबित नियम और पेपर लीक होना। इसने ओबीसी और दलित युवाओं के साथ-साथ उच्च जाति और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी समान रूप से प्रभावित किया है। इसी वजह से भाजपा के समर्थक माने जाने वाले इन वर्गों के कई युवा हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सड़कों पर उतर आए, जिससे पार्टी में दहशत फैल गई।

अब पार्टी संभवतः अपने इस प्रमुख मतदाता वर्ग के लिए अपने संदेश को नए सिरे से तैयार करने और उन्हें शांत करने के तरीके खोजने का प्रयास करेगी। बांकीपुर के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उच्च जातियों का है और उन्होंने संकेत दिया है कि वे वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करने को तैयार हैं। भाजपा के लिए यह एक दुविधा है, क्योंकि उच्च जातियों की मांगों को पूरा करने से ओबीसी और ईबीसी समुदाय नाराज हो सकते हैं।

इसके बाद, भाजपा की चुनाव प्रबंधन और बूथ स्तर की संगठनात्मक व्यवस्था विफल रही, जो जन सुराज पार्टी की मतदाताओं तक सीधे पहुंचने की रणनीति के सामने धराशायी हो गई। जन सुराज पार्टी ने मतदाताओं से सीधे संपर्क साधने का प्रयास किया। इससे किशोर की पार्टी को बदलाव का संदेश सीधे मतदाताओं तक पहुंचाने का मौका मिला, जबकि भाजपा एक बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारने के कारण सुस्त और उदासीन नजर आई और उसके संदेश में कोई नवीनता नहीं थी। पार्टी का शहरी क्षेत्र को दुर्ग के तौर पर पेश करने का आग्रह उसके अहंकार के तौर पर सामने आया। इसका किशोर ने पूरी तरह से फायदा उठाया। भाजपा इस बात का बारीकी से अध्ययन करेगी कि किस तरह से चुनावी लहर ने इतने वर्षों में इतनी सारी जीत दिलाई हैं।

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भारतीय जनता पार्टी का अजेय दुर्ग बांकीपुर ढह गया। बिहार के बांकीपुर सीट पर सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा को लगा झटका बांकीपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यहां बंटी हुई कांग्रेस संगठन के आगे राज्य में सत्ताधारी भाजपा के उम्मीदवार को घुटने टेकने पड़े। गुजरात की मांजलपुर सीट से भाजपा को थोड़ी राहत मिली। यह सीट पार्टी का गढ़ रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…