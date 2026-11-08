Abhijeet Dipke News: रोशनी का त्योहार दिवाली देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी लोगों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि, उन्होंने तंज भी कसा है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “आप सभी को क्लेश-मुक्त दिवाली की शुभकामनाएं।” इससे ठीक एक दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी की कोच्चि में रैली हुई। इस रैली में अभिजीत दीपके शामिल हुए थे।

अभिजीत दीपके ने कोच्चि में की थी रैली

अभिजीत दीपके ने रैली में कहा कि सरकार में बदलाव केवल चुनावों के जरिये ही आ सकता है। उन्होंने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की अपनी मांग को भी दोहराया। दीपके ने कहा, “ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। अगर वे जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी भी जाएंगे।”

पीटीआई के अनुसार, दीपके ने कहा कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए देश के युवाओं के खिलाफ जंग लड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के लिए कुमार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। दिल्ली में सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए दीपके ने कहा कि वे जहां भी जाएंगे, तिरंगा अपने साथ ले जाना जारी रखेंगे।

मुझे तिरंगा फहराने के लिए जेल भेज दिया गया- दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा, “मुझे तिरंगा फहराने के लिए जेल भेज दिया गया था। मेरे दो भाई, सौरव और आशु, उन्हें भी तिरंगा फहराने के लिए जेल भेज दिया गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब यहां अंग्रेजों का शासन था।” मोदी सरकार की तुलना ब्रिटिश शासन से करते हुए दीपके ने दावा किया कि यह लोगों की आजादी को सीमित करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा, “मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि मैं इस तिरंगे को हर जगह, देश के हर कोने में ले जाऊंगा। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु, कहीं से भी कर सकते हैं। देश के हर हिस्से से मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा और इसी तिरंगे को फहराऊंगा।”

दीपके ने दावा किया कि सरकार धीरे-धीरे इस बात पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है कि लोग क्या खाएं, किससे शादी करें और किसे वोट दें। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पहले वे यह तय करना चाहते थे कि आप क्या खाएं, फिर यह कि आप किससे शादी करें और अब वे इस मुकाम पर आ गए हैं कि वे यह भी तय करना चाहते हैं कि आप किसे वोट दें।”

दीपके ने कहा कि यह देश बी.आर. आंबेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर बना है। गांधी को भारत की आत्मा, अंबेडकर को इसकी रीढ़ और नेहरू को इसका मस्तिष्क बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा नहीं है कि वे इन तीनों नेताओं से ऊपर हो सकें।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि वह गिरफ्तारी और हमलों के बावजूद देशभर में तिरंगा लेकर यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लोगों के खान-पान और मतदान के अधिकार को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…