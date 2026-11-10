राजीव गांधी ने माना था कि विदेश सचिव को हटाने पर उनसे बड़ी गलती हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी पत्नी सोनिया गांधी से कहा था, ”मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि मैंने बड़ी गलती कर दी है। काश, मैंने उस समय कुछ न कहा होता।”

बता दें कि राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन को हटाने का ऐलान कर दिया था। इस बयान के बाद वेंकटेश्वरन को अपना पद छोड़ना पड़ा था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। यह किताब हार्परकॉलिन्स इंडिया ने प्रकाशित की है।

सोनिया गांधी ने लिखा है कि राजीव गांधी को पता चला था कि विदेश सचिव ने पाकिस्तान दौरे के दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर काम किया। इस बात से राजीव गांधी काफी नाराज थे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अचानक कहा, ”आप जल्द ही नए विदेश सचिव से बात करेंगे।”

सोनिया गांधी के मुताबिक, उस समय विदेश सचिव भी वहां मौजूद थे। राजीव गांधी के इस तरह सार्वजनिक रूप से उन्हें हटाने के ऐलान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कई दिनों तक राजीव गांधी की आलोचना हुई। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ अहंकार और असंवेदनशीलता भरा व्यवहार किया।

जब राजीव गांधी को हुआ अपनी गलती का अहसास

सोनिया गांधी ने बताया कि इस घटना के बाद राजीव गांधी को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने निजी तौर पर इस पर अफसोस भी जताया था।

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि वह नियमित रूप से अखबार पढ़ती थीं। अगर उन्हें राजीव गांधी या उनकी सरकार के खिलाफ कोई आलोचनात्मक टिप्पणी या संपादकीय पढ़ने को मिलता था तो वह परेशान हो जाती थीं। कई बार राजीव गांधी उन्हें समझाते थे कि अखबार में छपी खबर वास्तविक घटना से अलग है या उसे गलत तरीके से पेश किया गया है।

लेकिन विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन को हटाने के मामले में जब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से सवाल किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हो गई थी। राजीव गांधी ने कहा था, ”मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि मैंने बड़ी गलती कर दी है। काश, मैंने उस समय अपना मुंह नहीं खोला होता।”

एपी वेंकटेश्वरन 1953 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी थे। उन्होंने 1 अप्रैल 1986 को विदेश सचिव का पद संभाला था। हालांकि एक साल बाद ही उनके शानदार राजनयिक करियर का अंत बेहद अपमानजनक तरीके से हुआ। दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने राजीव गांधी से भारत-पाकिस्तान दौरे को लेकर प्रधानमंत्री और विदेश सचिव के अलग-अलग बयानों पर सवाल पूछा था। वेंकटेश्वरन ने कहा था कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं जबकि राजीव गांधी ने ऐसी किसी योजना से इनकार कर दिया था।

इस सवाल के जवाब में राजीव गांधी ने पत्रकार से कहा, ”आप जल्द ही नए विदेश सचिव से बात करेंगे।” उस समय वेंकटेश्वरन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रधानमंत्री की इस सार्वजनिक टिप्पणी से आहत होकर उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा भेज दिया।

यह भी पढ़ें: 2004 में क्यों ठुकराया था PM पद? सोनिया गांधी से प्रियंका ने कहा था- मां आप किसी के दबाव में मत आइए