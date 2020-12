सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा और इसके मद्देनजर अगले साल जनवरी में बजट सत्र की बैठक आहूत करना उपयुक्त रहेगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र में केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “सर्दियों का महीना कोविड-19 के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि इसी दौरान कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर दिल्ली में। अभी हम दिसंबर मध्य में हैं और कोरोना का टीका जल्द आने की उम्मीद है।” हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस पर निर्णय लेने से पहले चर्चा तो कर लेती।

शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट करके इस पर तंज कसा, “इस दौरान एक राज्य में चुनाव हो गया। बड़ी-बड़ी रैलियों आयोजित की गई। पूरे देश में सब कुछ फिर से खोल दिया गया, शिवाय संसद जहां बिना सभी दलों से विचार-विमर्श किए बिना कानून तोड़ दिए जाते हैं। टू मच डेमोक्रेसी”

A state election has taken place..huge rallies roared for the same. Entire country has pretty much reopened except the #Parliament where laws r bulldozed without all party consultations anyway #TooMuchDemocracy indeed pic.twitter.com/IGuTB2tjti

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) December 15, 2020