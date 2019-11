उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र में मंकी सफारी बनाने की गुजारिश की है। उन्होंने अपनी बात संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार (21 नवंबर) को लोकसभा में रखी। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके के लोग बंदरों के आतंक से काफी परेशान हैं। पहले वहां जंगल होते थे, जिसके चलते बंदर जंगल में शांति से रहते थे और उनके लिए जंगलों में पर्याप्त भोजन था। अब वहां गिने-चुने पेड़ बचे हैं और बंदरों भोजन करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिल रही है। इसी वजह से भूखे बंदर भोजन की तलाश में लोगों के घरों में घुस रहे हैं। वहीं, उन्हें समोसे व फ्रूटी पर गुजारा करना पड़ रहा है।

बंदरों को भी धरती पर रहने का अधिकार: बीजेपी सांसद ने सदन में कहा कि मथुरा में बंदरों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों ने एक पहल भी की थी, लेकिन इससे बंदर और भी ज्यादा हिंसक हो गए। जैसे इस धरती पर हमें रहने का अधिकार है, वैसे ही जानवरों को भी यहां रहने की अधिकार है। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि वन विभाग वहां पर बंदर सफारी बनाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। इससे यह समस्या कम हो सकती है। साथ ही, सरकार से गुजारिश है कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए।

#WATCH: Hema Malini, BJP MP from Mathura: I’ve demanded a Monkey Safari (in Mathura) for safety of monkeys.Also,there should be fruit bearing trees in forests.Monkeys have picked up food habits of humans which is not healthy for them.They don’t want fruits now,but samosa & fruity pic.twitter.com/F6TXhfH1ll

