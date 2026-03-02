आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन के सालाना कार्यक्रम 14वें कनेक्शन्स मीट की शनिवार की रात दिल्ली से शुरुआत हो गई। मुख्य कार्यक्रम में 10वें इमका अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान किया गया।

जूरी अवार्ड में सौम्या पिल्लई को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, लक्ष्मी देवी ऐरे को एग्रीकल्चर, सफीना वानी को प्रिंट रिपोर्टिंग, मेधा यादव को ब्रॉडकास्ट रिपोर्टिंग, मोहम्मद असद को प्रोड्यूसर, सौरव कुमार बोरा को भारतीय भाषाओं में प्रिंट रिपोर्टिंग, अल्पेश अरविंद करकरे को भारतीय भाषाओं में ब्रॉडकास्ट रिपोर्टिंग, तंजील आसिफ को इंडिपेन्डेंट रिपोर्टर डिजिटल वीडियो, हसलीन कौर को एड पर्सन और पंचानन मिश्रा को पीआर पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला।

जूरी स्पेशल मेंशन का तीन पुरस्कार गरिमा सिंह, नंथा किशोर और गार्गी सतपथी को मिला। इन विजेताओं को 10 हजार रुपये से 1.50 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि के साथ ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया गया।

कमिटी अवार्ड श्रेणी में चंदन राय और पत्रकार अभिनव पांडेय को एलुमनी ऑफ द ईयर, मिलन वोहरा, लिपिका सूद, प्रदीप मल्लिक, संगीता ठाकुर, मिताली मोहंती घोष को लाइफटाइम अचीवमेंट, सुरेश कुमार वशिष्ठ आईएएस, वीरेंद्र मिश्रा आईपीएस, कपिल शर्मा, कुमार अभिषेक, प्रेरणा प्रसाद और अंकिता साहू को पब्लिस सर्विस, आनंद दत्ता और माधव शर्मा को कनेक्टिंग एलुमनी, महाराष्ट्र और बिहार को कनेक्टिंग चैप्टर, डीडी न्यूज समोसा पार्टी को कनेक्टिंग ग्रुप का पुरस्कार मिला। रमेश मुनियप्पा, मनोज कुमार, प्रसाद सान्याल, अरविंद कुमार और एडजरिला डेलिडिया फनाई को इमका पिलर का अवार्ड दिया गया।

इस मौके पर आईआईएमसी से 50 साल पहले पास एमसी जोशी और 25 साल पहले पास 74 एलुमनी को गोल्डन और सिल्वर जुबली सम्मान भी दिया गया। इमका अध्यक्ष सुशील सिंह आईएएस, महासचिव अतुल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष कल्याण रंजन, सिमरत गुलाटी, प्रसाद सान्याल और स्मारिका के संपादक संतोष उरांव ने पत्रिका का विमोचन किया।

कार्यक्रम में संस्थान के पूर्व डीजी केजी सुरेश, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अमरेंद्र खटुआ, अमिताभ वर्मा, राजेश मलिक, पत्रकार सुप्रिय प्रसाद, मीमांसा मलिक, अखिलेश शर्मा, अनुरंजन झा, आलोक कुमार, इंद्रजीत राय, सुनील सिंह, एसपी सिंह, विभुदत्ता प्रधान, शिशिर सिन्हा, संजय मिश्रा, मोना पार्थसारथी, निगमानंद प्रुस्टी, मिहिर रंजन, रमेश चंद्रा, पीएनबी के जोनल मैनेजर राजेश कुमार, कॉरपोरेट कम्युनिकेटर ज्योति कुमार, दीपक शंकर, अंशुमन गुंजन, अरिजित बनर्जी, आनंद भूषण, हर्षेंद्र वर्धन समेत देश-विदेश से आए एलुमनी शामिल हुए। अगले दो-तीन महीनों में देश-विदेश के कई शहरों में चैप्टर स्तर पर कनेक्शन्स मीट का आयोजन होगा।

IMCAA अवार्ड्स 2026: विजेताओं की लिस्ट

जर्नलिस्ट ऑफ़ द ईयर – सौम्या पिल्लई

एग्रीकल्चर रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर – लक्ष्मी देवी ऐरे

रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर (पब्लिशिंग) – सफीना वानी

रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर (ब्रॉडकास्ट) – मेधा यादव

प्रोड्यूसर ऑफ़ द ईयर (ब्रॉडकास्ट) – मोहम्मद असद

इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर (पब्लिशिंग) – सौरव क्र. बोरा

इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर (ब्रॉडकास्ट) – मिस्टर अल्पेश अरविंद करकरे

इंडिपेंडेंट रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर (डिजिटल-वीडियो) – मिस्टर तंज़िल आसिफ

ऐड पर्सन ऑफ़ द ईयर – मिस हसलीन कौर

PR पर्सन ऑफ़ द ईयर – मिस्टर पंचानन मिश्रा

जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड्स

रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर (ब्रॉडकास्ट) – गरिमा सिंह

इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर – ब्रॉडकास्ट – नंथा किशोर

इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ़ द ईयर – पब्लिशिंग – गार्गी सतपथी