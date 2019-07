विंग कमांडर तरुण चौधरी विंगसूट जम्प करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट बन गए हैं। उन्होंने 21 जुलाई को जोधपुर में कारगिल दिवस समारोह के दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर से 8500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। भारतीय वायुसेना द्वारा ट्वीट किया गया है, ट्वीट में लिखा गया है कि विंग कमांडर तरुण चौधरी द्वारा मील का पत्थर हासिल कर लिया गया है, यह पायलट द्वारा किया गया पहला आईएएफ विंगसूट स्काइव डाइव जंप है, जिसे एक ही तरह के हेलिकॉप्टर द्वारा किया गया है।

The feat is the deepest imprint of ethos and professionalism of IAF , be it adventures or operations.

Congratulations & Touch the Sky with Glory!!!@SpokespersonMoD pic.twitter.com/Bqy6eTXhBg

