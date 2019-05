Wing Commander Abhinandan Varthaman: भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान वतन वापसी के बाद पहली बार फौजी साथियों संग बात करते दिखे। जम्मू-कश्मीर से फौजी साथियों संग, बात करते, हंसी-मजाक और मस्ती करते उनका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि फौजी साथी उनके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सेल्फी ले रहे हैं। सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सभी एक सुर में भारत माता की जय, भारत माता की जय… एयरफोर्स विंग की…।”

इस मौके पर अभिनंदन ने कहा, “अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने इतने फोटो आप लोगों के साथ क्यों खिंचावाए। ये सारे फोटो आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए है। मैं उनसे खुद से नहीं मिल पाया, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना। मेरे ठीक होने के लिए बहुत सारे लोगों ने दुआएं की। उनमें से आपके परिवारवाले भी थे। ये सारे फोटो आपके परिवार के लिए हैं।”

#WATCH Viral video from Jammu & Kashmir: Wing Commander Abhinandan Varthaman interacting with his colleagues in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/rLwC4d1GUA

— ANI (@ANI) May 4, 2019