कोलकाता से बेंगलुरु जा रहा एक इंडिगो विमान रविवार (24 जून) की सुबह बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। कोलकाता से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो के 6E-345 विमान की खिड़की में टेक-ऑफ के तुरंत बाद चटक देखी गई, जिसके बाद पायलट ने समझदारी दिखाते हुए कोलकाता में ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। विमान में करीब 178 यात्री सवार थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुबह 10.34 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोष इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद खिड़की में पड़ी चटक पर लोगों का ध्यान गया, उस वक्त विमान 24000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसके तुरंत बाद विमान को फिर से कोलकाता की तरफ मोड़ लिया गया। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, ‘रविवार को सुबह करीब 10.15 बजे इंडिगो के 6E-345 विमान को, जो कि कोलकाता से बेंगलुरु जा रहा था, उसे खिड़की में क्रैक आने के कारण वापस लाया गया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान करीब 10.34 बजे तक सुरक्षित लैंडिंग कर चुका था।’

Kolkata-Bengaluru Indigo Airlines 6E-345 emergency landing back in CCU within 1 hour due to a windshield crack. It climbed to close to 24000 feet but immediately turned back. All passengers safe. A-320, VT-IDW, 9 year old aircraft @flightradar24 pic.twitter.com/OrkAUVwbuf

