Duronto Express Stone-Pelting Incident: नागपुर-मुंबई सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12290) में शुक्रवार को पत्थरबाजी की घटना हुई। यह घटना ट्रेन के महाराष्ट्र के बोरखेड़ी स्टेशन (नागपुर से लगभग 35 किमी दूर) से गुजरने के बाद रात लगभग 8:27 बजे घटी।

बाहर से फेंका गया पत्थर या कोई अन्य चीज कोच ए-1, बी-2 और बी-5 की खिड़कियों से टकराई। इससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि, इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।

स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई- सीपीआरओ स्वप्निल नीला

सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉ. स्वप्निल नीला के अनुसार, रात करीब 8:46 बजे घटना की सूचना मिलने के बाद, आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों ने बोरखेड़ी-सिंधी खंड में किलोमीटर 803 और किलोमीटर 796 के बीच के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। सीपीआरओ ने कहा, “बोरखेड़ी और ब्राह्मणी गांवों के आस-पास के इलाकों की भी जांच की गई और पुलिस पाटिल और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। कोई संदिग्ध व्यक्ति या ठोस सबूत नहीं मिला।”

रेलवे अधिकारी ने बताया कि एस्कॉर्ट स्टाफ और यात्रियों ने पुष्टि की है कि रात करीब 8:27 बजे ट्रेन की खिड़कियों पर बाहर से पत्थर या किसी वस्तु से हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि पत्थर कहां से फेंका गया था, इसका सटीक पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस घटना के संबंध में मामला भी दर्ज किया गया है। रेलवे अधिकारी ने यह भी बताया कि 26 सितंबर को सुबह लगभग 2:55 बजे रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या 325/2026 दर्ज की गई। सीपीआरओ ने कहा, “26.09.2026 को 02:55 बजे, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत अपराध संख्या 325/2026 दर्ज की गई और जांच जारी है।”

भारतीय रेलवे पर पत्थरबाजी के मामले

रेलवे के अनुसार, ट्रेनों पर पत्थर फेंकना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 और 154 के तहत एक आपराधिक अपराध है। जनवरी में, राष्ट्रीय परिवहन कंपनी ने कहा कि जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच भारतीय रेलवे नेटवर्क पर ट्रेनों में पत्थरबाजी के 1698 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों के संबंध में कुल 665 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इसमें कहा गया है कि ये गिरफ्तारियां पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ रेलवे की संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं।

रेल मंत्रालय ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने और संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तारी सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा, “पत्थरबाजी या इससे संबंधित कृत्यों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।”

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भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…