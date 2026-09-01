Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कल्याण के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों पर हुए हमले के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश सुक्रिया म्हात्रे से सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स पर होने वाले हमलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच म्हात्रे की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा जमानत देते समय लगाई गई शर्तों को चुनौती दी थी। बेंच ने टिप्पणी की कि डॉक्टरों पर हमला करने वाले लोग जमानत के हकदार नहीं हैं।

इस तरह के लोग जमानत के लायक नहीं- सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा, “इस तरह के लोग जमानत के लायक नहीं हैं। इनमें मेडिकल जगत के लिए कोई सम्मान नहीं है। सोचिए, जब कोई भीड़ हमला करती है तो कितना सदमा लगता है। क्या आप अस्पताल के अंदर जाकर किसी भी अनजान व्यक्ति को पीटेंगे?”

म्हात्रे की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत के लिए मुश्किल शर्तें लगाई हैं और पूछा कि क्या 10 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले आदेश को बरकरार रखने के लिए इच्छुक है।

जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना पूरी तरह से न्यायसंगत था। जब रोहतगी ने यह तर्क दिया कि म्हात्रे की डॉक्टरों के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि वीडियो पहले ही वायरल हो चुका था।

क्या है पूरा मामला?

अब मामले की बात करें तो यह 6 जुलाई की घटना से जुड़ा हुआ है। इसमें गर्भवती महिला शामिल थी। याचिका के अनुसार, महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी और उसे कथित तौर पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा था। म्हात्रे का दावा है कि महिला के परिवार के बार-बार फोन करने पर वह अस्पताल पहुंचे और उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों के साथ उनकी कहा-सुनी हुई। 7 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। इसमें म्हात्रे को आरोपी नंबर 1 बनाया गया।

कल्याण मजिस्ट्रेट ने 14 जुलाई को म्हात्रे की जमानत मंजूर कर दी थी। डॉक्टरों के विरोध के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए जमानत आदेश पर रोक लगा दी और उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया। करीब दो हफ्ते के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी थी। याचिका में हाई कोर्ट की ओर से बाद में लगाई गई कड़ी शर्तों को भी चुनौती दी गई है। इसमें म्हात्रे को गोवा के कलांगुट में रहने, हफ्ते में तीन बार अंजुना पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने और मुकदमे की शुरुआत तक महाराष्ट्र से बाहर रहने का निर्देश शामिल है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि मार्च से कोई अप्रिय घटना हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 5 सितंबर को लुटियंस दिल्ली में प्रस्तावित मार्च को 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के बाद तक रोकने की मांग की गई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…