Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने विजेता दहिया की वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दहिया की दोबारा सीजेपी में वापसी पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि जिस घटना के कारण उन्हें हटाया गया था, वह असंवेदनशील थी।

दहिया को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। उन पर यह आरोप लगा था कि जब नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, तब वे एक मशहूर फास्ट-फूड आउटलेट पर देखे गए थे।

क्या विजेता दहिया की कॉकरोच जनता पार्टी में होगी वापसी?

अभिजीत दीपके ने दहिया को एक अच्छा इंसान बताया। उन्होंने बीबीसी न्यूज हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन उस दिन जो हुआ वह थोड़ा असंवेदनशील था।” उन्होंने आगे कहा, “वह वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन समय सही नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था।”

मुझे बलि का बकरा बना दिया गया- दहिया

कॉकरोच जनता पार्टी से हटाए जाने के बाद दहिया ने कहा कि उन्हें इस घटना के लिए बलि का बकरा बनाया गया। पूर्व सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बर्खास्तगी के बाद उनका दिल टूट गया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई की आशंका में उन्होंने पिछली दो रातें विरोध स्थल पर ही बिताई थीं।

दहिया ने कहा, “जब मैं सक्रिय रूप से दुष्प्रचार का खंडन कर रहा था, तभी मुझे एक फोन आया कि मेरे टीम के साथियों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया है। इसलिए मुझे बुरा लगा।” दहिया ने इससे पहले भी सफाई देते हुए कहा था कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के त्याग को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “लोग यह नहीं देख पा रहे हैं कि मैं दो रातों से सोया नहीं हूं। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग भी नहीं सोए हैं।” उन्होंने आगे बताया कि मार्च से निकलने के बाद वह नहाने के लिए घर लौटे थे और बाद में खाना लेने के लिए रुके थे।

कैसे चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी?

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान के विरोध में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से ऑनलाइन अकाउंट बनाया गया था। देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद इसी संगठन ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।

जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने ‘स्कूल ठीक करो’ कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है। इसका मकसद देशभर के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। वहीं, सीजेपी ने बुधवार को 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने की अपनी योजना को दोहराया और कहा कि 25 जुलाई को अपना विरोध प्रदर्शन रद्द करने के लिए मजबूर करने वाली चार मांगों में से तीन अभी भी लंबित हैं।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस पर कथित ज्यादती के आरोप लगे थे। कोर्ट ने इन आरोपों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का आदेश दिया था। हालांकि, अब इस कमेटी के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…