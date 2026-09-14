Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राघव चड्ढा और छह अन्य राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को धोखा बताया और कहा कि पार्टी भविष्य में उम्मीदवारों का चयन और सावधानी से करेगी।

गोवा में पार्टी के एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा, “26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी और 2013 में चुनाव लड़ी, पहले इलेक्शन में दिल्ली में हमारी 28 सीटें आईं थीं, बीजेपी की 32 थीं। बीजेपी को बस चार सीट चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, करीब एक साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। उन्होंने पूरी कोशिश की, हमारे चार विधायक तोड़ने की, एक साल तक हमारे चार विधायक नहीं तोड़ पाए।”

चुने हुए प्रतिनिधियों ने धोखा नहीं दिया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “दोबारा चुनाव हुए, हमारी 67 सीटें आईं, गोवा के अंदर 2022 में गोवा के लोगों ने हमें दो विधायक दिए, अभी विजय जी ने बताया कि बीजेपी को एक विधायक की जरूरत थी, ये पिछले चार पांच साल से हमारे दो विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दोनों विधायक नहीं टूटे। जम्मू-कश्मीर में हमारा एक विधायक है, उस एक विधायक ने इनकी नाक में दम किया हुआ है। वो एक विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं टूटा। गुजरात में हमारे पांच विधायक है, उसमें से एक को इन्होंने इस्तीफा दिलवाया और उपचुनाव हुआ और इसमें हमने बीजेपी को हराया। हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने लोगों को धोखा नहीं दिया।”

100 बार ठोक-बजाकर देखेंगे- अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं, जो हमें छोड़कर गए, ये बहुत ही खेद वाली बात है। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, लोगों ने नहीं भेजा। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आजतक किसी को धोखा नहीं दिया। ये बात हम मानते हैं कि राज्यसभा में ये हमारे लिए सीख है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आजतक ये कभी नहीं हुआ। आगे से राज्यसभा में किसी को भेजने से पहले 100 बार ठोक-बजा कर देखेंगे कि आदमी ठीक है या नहीं।”

सात सांसदों ने बीजेपी का थामा था दामन

अप्रैल में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे पार्टी के पास केवल तीन राज्यसभा सांसद रह गए। पार्टी छोड़ने वाले ये सात सदस्य उच्च सदन में AAP की 10-सदस्यीय विधायी पार्टी का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा थे, जिससे वे दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बच गए।

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पंजाब अकेला राज्य है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में उम्मीद थी कि पार्टी अपने नए राष्ट्रीय टीम में इस अहम सीमावर्ती राज्य पंजाब को अच्छी-खासी जगह देगी। लेकिन, 23 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्य से सिर्फ़ तीन प्रतिनिधि हैं। इनमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मुख्यमंत्री के OSD (विशेष कार्याधिकारी) राजबीर सिंह घुमन को भी इसमें शामिल किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…