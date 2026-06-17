उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के एक समूह द्वारा अलग होने की अटकलों के बीच , उनमें से कई सांसद मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए, जबकि उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे देर रात राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी।

इस बीच शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने पार्टी की ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पार्टी से अलग होने वाले किसी भी सांसद समूह को मान्यता न दी जाए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले कई दिनों से शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय दल में संभावित टूट की चर्चाएं तेज हैं। साथ ही, यह एकनाथ शिंदे की बगावत की चौथी वर्षगांठ से महज एक सप्ताह पहले हो रहा है, जिसने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था।

शिंदे की पार्टी के सूत्रों ने दावा किया कि शिवसेना (यूबीटी) के नौ सांसदों में से सात दल-बदल करने की योजना बना रहे हैं, जबकि सावंत और अनिल देसाई ही उद्धव के साथ रह सकते हैं। शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि बागी सांसदों में से चार दिल्ली में हैं और बुधवार सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। वे अध्यक्ष को एक पत्र सौंपकर सदन में उन्हें एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह करेंगे।

हालांकि, मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल और नासिक के सांसद राजभाऊ वाजे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे उद्धव के साथ मजबूती से खड़े हैं और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद हैं। उस्मानाबाद के सांसद ओमराजे निंबालकर पुणे में हैं और अपने चचेरे भाई और कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर की 2006 में हुई हत्या के मामले में अदालती कार्यवाही में व्यस्त हैं। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, बाबासाहेब वाकचौरे और नागेश अष्टिकर देर रात तक संपर्क से बाहर रहे।

इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने X पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, “पैसा, पैसा… सब कुछ पैसे के बारे में है! यह चौंकाने वाला और घृणित है कि महाराष्ट्र से सांसदों को खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं।”

इससे पहले दिन में संजय राउत ने “ऑपरेशन टाइगर” की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था, “हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित है। हमें किसी के द्वारा अलग गुट बनाने की कोई जानकारी नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि पार्टी और उसके सांसद एकजुट हैं और उन्होंने उद्धव जी के सामने पार्टी के प्रति दृढ़ रहने की शपथ भी ली है।”

राज्यसभा सांसद, जो देसाई के साथ सोमवार से दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा, “यह (विभाजन की अटकलें) झूठ है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले, इन सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे जी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया और उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। उनमें से कुछ ने उद्धव जी को समर्थन देने का वादा करते हुए अपने प्रियजनों की कसम भी खाई।”

अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में सावंत ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची में 2003 में हुए संशोधन के बाद, “विभाजन” का कानूनी प्रावधान अब मौजूद नहीं है और सांसदों का अधिकार मूल राजनीतिक दल से प्राप्त होता है, न कि किसी स्वतंत्र विधायी दल से।

सावंत ने लिखा कि दो-तिहाई बहुमत से अलग हुए गुट को भी तब तक संरक्षण नहीं मिल सकता जब तक कि मूल राजनीतिक दल औपचारिक रूप से उसमें विलय न हो जाए। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे ऐसे किसी भी अलग गुट को मान्यता न दें। उन्होंने अनुरोध किया कि “पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी गुट या अलग हुए समूह को कोई अलग मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार या सुविधा प्रदान न की जाए”।

उन्होंने पत्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सुभाष देसाई मामले में दिए गए अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल में अंतिम अधिकार पार्टी का होता है, न कि उसके विधायक या सांसदों के समूह का। विधायक या सांसदों का दल राजनीतिक पार्टी से अलग होकर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं रखता।

ये घटनाक्रम ठाकरे द्वारा रविवार को मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री में अपनी पार्टी के सभी नौ लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाने के दो दिन बाद सामने आया है। बैठक का उद्देश्य दल-बदल की अफवाहों को खारिज करना था। हालांकि, बैठक में केवल चार सांसद ही उपस्थित हुए, जिससे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बाद एक और विपक्षी पार्टी में विभाजन की अटकलें तेज हो गईं। उस समय, पार्टी ने अन्य सांसदों की अनुपस्थिति को कम आंकने की कोशिश करते हुए कहा कि चार सांसद वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए, जबकि जाधव ने उद्धव से फोन पर बात की।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से देशमुख की मुलाकात के बाद सोमवार को विभाजन की अटकलों को और बल मिला। हालांकि, दोनों ने ही किसी भी राजनीतिक पहलू से इनकार करते हुए कहा कि यह मुलाकात “निर्वाचन क्षेत्र के काम” से संबंधित थी।

‘उद्धव गुट के नेताओं में असंतोष कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता’, ‘ऑपरेशन टाइगर’ पर प्रतापराव जाधव का खुलासा

महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा है। खबर है कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद टूटकर पाला बदल सकते है। कई सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय देशमुख ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की थी जो शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हैं। इससे एक दिन पहले, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के नौ लोकसभा सदस्यों में से केवल चार ही व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। पढ़ें पूरी खबर।