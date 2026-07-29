सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए नाबालिगों के साथ-साथ बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिगों को भी रिहा करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिकारी दर्ज की गई एफआईआर की जांच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। भाजपा शासित महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने अपने द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर पहला कदम उठाया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर मामले वापस नहीं लिए गए तो वह अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर सकती है। सोमवार को असम और बिहार ने विरोध प्रदर्शनों से संबंधित एफआईआर वापस लेने की घोषणा की थी।

महाराष्ट्र सरकार ने मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने गृह विभाग को ऐसा करने का निर्देश दिया और पुलिस से एफआईआर में नामित लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा। अकेले मुंबई में ही 20 एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वह छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए साफ किया कि यह छूट आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर लागू नहीं होगी। सरकार ने यह भी बताया कि 26 जुलाई की शाम तक पुलिस की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है। इनमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिन के दौरान, इन 16 लोगों को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल गई।

बंगाल में पत्रकारों की शिकायतों पर छह अन्य मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्र प्रदर्शनों के दौरान उन पर हमला किया गया था। कांग्रेस शासित केरल में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने गृह विभाग को मामलों को वापस लेने की मांग की जांच करने का निर्देश दिया।

सीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकारों को मौजूदा एफआईआर पर आगे बढ़ने की जो इजाजत दी गई है, वह सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के बिल्कुल उलट है।

सौरव दास ने क्या पोस्ट किया

सीजेपी के सौरव दास ने पोस्ट किया, “अब हमें पक्का शक है कि भारत सरकार और बीजेपी-शासित राज्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के इस आदेश का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर जारी रख सकते हैं और उन्हें बहुत परेशान कर सकते हैं।”

दास ने कहा कि सरकार और भाजपा-एनडीए शासित राज्य अभी भी बिहार और असम सरकारों की तरह एफआईआर वापस ले सकते हैं। उन्होंने पूरी पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा, “सत्ता कार्यपालिका के पास बनी हुई है।”

महाराष्ट्र गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री के मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश डीजीपी को भेज दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा, “मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि जब तक सरकार मुकदमों को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस आरोपियों के घरों पर नहीं जाएगी और कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

एक दिन पहले, प्रदर्शनकारियों को पुलिस नोटिस भेजे जाने के बावजूद अधिकारियों ने यह कहा था कि औपचारिक निर्देश जारी होने तक जांच को रोका नहीं जा सकता। गृह विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार अभी भी कानूनी रास्ते तलाश रही है और मुख्यमंत्री के निर्देश मात्र से एफआईआर स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हालांकि ऐसे मामले आमतौर पर आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन चरण में ही वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना भी एक विकल्प है।”

शुभेंदु अधिकारी ने दी थी चेतावनी

बंगाल में गिरफ्तार किए गए लोगों पर कोलकाता में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा करने का आरोप लगाया गया था और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था।

मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकीलों ने सरकार और सीजेपी के बीच हुए समझौते, बिहार और असम में मामले वापस लिए जाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुद्दा उठाया। लेकिन जांच अधिकारी ने तर्क दिया कि 16 में से पांच लोग अतीत में आपराधिक घटनाओं में शामिल थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पहले कहा था कि ये 16 लोग छात्र नहीं, बल्कि उपद्रवी थे।

बचाव पक्ष ने पूछा कि क्या इनमें से किसी को भी किसी आरोप में दोषी ठहराया गया है। इसका अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। जमानत देते हुए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि किसी भी आरोपी का आपराधिक इतिहास है।”

केरल में 5000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया

केरल में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सतीशन का पत्र आगे की कार्रवाई के लिए गृह विभाग को सौंप दिया गया है। विजयन ने दावा किया कि राज्य भर में लगभग 5000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामलों की सही संख्या ज्ञात नहीं है, हालांकि ज्यादातर मामले सार्वजनिक स्थानों पर गैरकानूनी सभा या जमावड़े के लिए जमानती अपराध हैं। विजयन ने बताया कि सतीशन खुद छात्रों के समर्थन में दिल्ली में कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए थे।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा की निगरानी में पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों से जुड़े 2025 के एक मामले को वापस लेने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाल ही में एक वीडियो में संदीप लांबा एक महिला को थप्पड़ मारते नजर आए थे। जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुए पुलिस की कार्रवाई कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें से एक अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा का वीडियो भी सामने आया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…