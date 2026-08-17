‘वंदे मातरम’ को लेकर जारी राजनीतिक विवाद जारी है। अब सोमवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि वह राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे लेकिन उसे गाएंगे नहीं। उन्होंने इसका कारण अपने धार्मिक विश्वास और संविधान से मिले अधिकारों को बताया।

इमरान मसूद का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर ‘वंदे मातरम’ विवाद राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मसूद ने कहा, ”मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता। यह अधिकार मुझे संविधान ने दिया है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन मैं ‘वंदे मातरम‘ का अपमान भी नहीं करूंगा। मैं इसे गाऊंगा नहीं लेकिन इसके सम्मान में खड़ा जरूर होऊंगा।”

मसूद ने IANS से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कभी ‘वंदे मातरम’ नहीं गाया और भविष्य में भी नहीं गाएंगे। हालांकि जब इसे गाया जाएगा तो वह सम्मान में खड़े रहेंगे।

उन्होंने कहा, ”आप ‘वंदे मातरम्’ का प्रचार कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उतना ही करूंगा जितना मैं उचित समझता हूं। पहले ‘वंदे मातरम’ का पूरा इतिहास पढ़िए-यह कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद इस विषय पर बात कीजिए।”

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

इमरान मसूद का बयान उस समय आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर ‘वंदे मातरम’ के अपमान का आरोप लगाया।

शाह ने दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम’ के दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गायन रोकने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस घटना को देख रही है और इसे माफ नहीं करेगी।

सोनिया गांधी ने दी सफाई

वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। सोनिया गांधी की ओर से स्पष्ट किया गया कि उन्होंने ‘वंदे मातरम’ का गायन रुकवाने का कोई इशारा नहीं किया था। उनके अनुसार, वह केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने का संकेत दे रही थीं क्योंकि वे काफी देर से खड़े थे।

गौर करने वाली बात है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार ‘वंदे मातरम’ का औपचारिक रूप से पूर्ण संस्करण गाया गया जिसके बाद यह विवाद राजनीतिक बहस का विषय बन गया।

सोनिया, राहुल गांधी और खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज, राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम’ के कथित अपमान को लेकर ओडिशा में सियासी विवाद गहरा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) की ओडिशा इकाई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडा ने रविवार को कहा कि पार्टी ने तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के कथित अपमान और उसके गायन में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है।