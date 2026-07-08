महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिल सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद गुट) एनडीए में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इस गठजोड़ का जिम्मा वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को सौंपा है।

इसी बीच, जयंत पाटिल ने मंगलवार को अमित शाह के करीबी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नेता विनोद तवाड़े से मंगलवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शरद पवार की पार्टी द्वारा एनडीए में शामिल होने अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन पाटिल ने इसे गैर-राजनीतिक मुलाकात बताया।

जयंत पाटिल ने मीडिया को बताया, “संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य मुंबई के एक होटल में थे, जहां मैं उनसे मिलने गया था। संयोगवश मेरी मुलाकात तावड़े से हुई, जहां हमने कॉफी पर बातचीत की, लेकिन हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी ऐसी किसी भी बात का खंडन किया। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से कहा, “हम शरद पवार की पार्टी में फूट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एनसीपी (शरद गुट) के विधायकों और सांसदों को अपने पाले में लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र की कोई भी नई पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी।” भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जब देवेंद्र जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, तो बाकी सभी बातचीत बंद कर देनी चाहिए।

यह बैठक उन अफवाहों के बीच हुई जिनमें कहा जा रहा था कि शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद एनसीपी (शरद गुट) के सांसदों को एनडीए सहयोगियों में शामिल होने के प्रस्ताव मिल रहे हैं।

एनसीपी (शरद गुट) सांसद अमोल कोल्हे ने भी तब सुर्खियां बटोरीं जब उन्होंने कहा कि अगर महायुति की तरफ से कोई ‘प्रस्ताव’ आता है तो वे उस पर विचार करेंगे। हालांकि कोल्हे ने बाद में दावा किया कि उनके बयान को गलत समझा गया, लेकिन इससे एनसीपी (एसपी) द्वारा दूसरे विकल्पों की तलाश करने की अटकलें लगने लगीं।

कोल्हे के बयान और पाटिल तथा तावड़े की मुलाकात पर पूर्व एमएलसी और एनसीपी सदस्य अमोल मितकरी ने कहा, “अगर एनसीपी (एसपी) ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिवसेना (यूबीटी) जैसी फूट से बचना चाहती है, तो शरद पवार की पार्टी के लिए एनडीए में शामिल होना सबसे अच्छा विकल्प होगा। केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में मौजूद पार्टी के साथ जाना एक बुद्धिमानी भरा फैसला होगा।”

एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों का खंडन किया। उन्होंने कहा, “मुझे पाटिल और तावड़े की बैठक की जानकारी नहीं है। तावड़े और मैं कॉर्पोरेट कानूनों से संबंधित एक संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं, जहां हम पिछले महीने में 20 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और वह है जनता की आवाज उठाना।”

बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी (शरद गुट) के आठ लोकसभा सांसद और 10 विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा महत्वपूर्ण कानूनों को सुचारू रूप से पारित कराने के लिए संसद में पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक है।

इन चर्चाओं से परिचित एक सूत्र ने दावा किया कि एनसीपी (एसपी) ने लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद और महाराष्ट्र सरकार में जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड के लिए दो मंत्री पद मांगे थे। सूत्र ने बताया, “एनसीपी (एसपी) के अधिकांश सांसद और विधायक विकास निधि प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी राजनीति में बने रहने के लिए सत्ता के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में हैं। पार्टी महत्वपूर्ण मंत्री पद चाहती है। एक बार ये तय हो जाने के बाद, एनडीए को समर्थन देने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।”

हालांकि, जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले दोनों ने ऐसी किसी भी बैठक या गठबंधन संबंधी चर्चाओं की खबरों का खंडन किया। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने भी भाजपा को समर्थन देने की अटकलों को खारिज कर दिया।

रोहित पवार ने कहा, “एनसीपी (एसपी) एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील पार्टी है, जबकि भाजपा सांप्रदायिक एजेंडा पर जोर देती है। इसलिए, भाजपा को समर्थन देने और एनडीए का हिस्सा बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता।”

इस बीच, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस के विलय की संभावना पर आंतरिक विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बात करके उनकी राय जानी है।

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