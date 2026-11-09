West Bengal News: एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के मुख्य आरोपी को उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी दिलीप रॉय की मौत हो गई। इस एनकाउंटर से राज्य की राजनीति में काफी हलचल मच गई। इस पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

पुलिस की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “अगर कोई पुलिस को मारने की कोशिश करता है, तो क्या पुलिस को उन पर ‘रसगुल्ले’ (मिठाइयां) फेंकने चाहिए? पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर जवाब दिया। उन पर हमला हुआ था और उन्होंने वही किया जो जरूरी था।”

Digha, West Bengal: On the encounter of an accused in the rape and murder of a minor in West Bengal’s Raiganj, CM Suvendu Adhikari says, "The police have taken action according to the circumstances. The police do not shoot all the accused. Those who attack the police, the police… pic.twitter.com/IJzJlWnXUh — ANI (@ANI) November 9, 2026

आखिर क्या है पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात करें तो पुलिस को रायगंज के प्रसिद्ध कुलिक वन क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का सड़ा-गला शव मिला, वह तीन दिनों से लापता थी। इस रेप और हत्या की जांच के दौरान, पुलिस ने दिलीप रॉय को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना। अपराध करने के बाद से ही वह छिपा हुआ था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्होंने रविवार रात आरोपी को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। जब दिलीप को एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो उसने पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा पार करके भागने की कोशिश की। लेकिन, जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, तो उसने खुद को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

डॉक्टरों ने आरोपी को मृत घोषित किया

स्थिति को काबू में करने और आत्मरक्षा में, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। आरोपी को गंभीर चोटें आईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत रायगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाबालिग की हत्या के आरोपी के साथ हुआ यह एनकाउंटर अब प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने डायमंड हार्बर से सांसद और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी पर मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि अभिषेक के निर्देश पर 180 लोगों का एक विशेष व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया है जिसके जरिए मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…