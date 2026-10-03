West Bengal News: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक बार फिर खुद को सभी का नेता बताने की कोशिश की और नंदीग्राम के अल्पसंख्यक मतदाताओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उनसे 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के साथ एकजुट होने का आग्रह किया।

बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथके लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “हम जय श्री राम का जाप करते हैं, लेकिन कोई आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। अगर आपका मन नहीं है, तो मत कीजिए। इसके बजाय, भारत माता की जय कहिए।”

क्या हमारे अल्पसंख्यक भाई-बहन हमसे मुंह मोड़ते रहेंगे- शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि नंदीग्राम और रेजिनगर (जो मुस्लिम बहुल सीट है) में हुए उपचुनाव अल्पसंख्यकों को भगवा पार्टी के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “क्या हमारे अल्पसंख्यक भाई-बहन हमसे मुंह मोड़ते रहेंगे? इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। 6 अक्टूबर मित्रता स्थापित करने का शुभ दिन है। हाथ मिलाइए, संबंध मजबूत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी सबके लिए काम करते हैं और मुख्यमंत्री भी सब के लिए काम करेंगे।”

नंदीग्राम ब्लॉक 1 में लगभग 35%-40% मुस्लिम आबादी है और नंदीग्राम ब्लॉक 2 के लिए यह आंकड़ा 12% है। शुक्रवार को नंदीग्राम में लगातार रैलियों में भाग लेते हुए अधिकारी ने वादा किया कि वे विधायक रहते हुए आपके लिए जितना काम करते थे, उससे तीन गुना अधिक काम करेंगे। उन्होंने कहा, “बीजेपी उम्मीदवार चांदीपुर (नंदीग्राम ब्लॉक 3) से निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी भी हैं। वे यहां से अतिरिक्त सहयोग प्रदान करेंगी। मैं जो भी जनसेवाएं प्रदान करता था, वे जारी रहेंगी। चाहे बारिश हो या सर्दी, आप मुझे यहीं पाएंगे। नंदीग्राम मेरी सम्मान की सीट है। 2021 में, आपने बिना किसी अपेक्षा के मुझे चुना। 2026 में, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे क्या पूछने की जरूरत है?”

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

नंदीग्राम सीट खाली करने का कारण बताते हुए मुख्यमंत्री ने समझाया कि भवानीपुर सीट खाली करने से अस्वीकृत उम्मीदवार (बनर्जी) को चुनाव लड़ने का एक और मौका मिल जाता और उन्होंने आगे कहा, “दुखी मत होइए। 9 अक्टूबर (परिणाम दिवस) को मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिन मतदाताओं ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने एक बार फिर कमल के फूल को ही चुना है।”

इस बात पर जोर देते हुए कि बीजेपी ही उनके सामने एकमात्र विकल्प है, अधिकारी ने कहा, “तृणमूल कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व नहीं है। उनके पास न सांसद हैं, न विधायक। उनके सांसद एनसीपी के हैं और विधायक खाम तृणमूल के। घास-फूल का चिन्ह उखड़ चुका है। उनकी नंदीग्राम उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और गायब हो गई हैं। आप किसे वोट देंगे? चिन्ह वाली कांग्रेस को? वाम समर्थित सीपीआई को? क्या उनका अब कोई अस्तित्व भी है?”

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भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने रेजीनगर से शाश्वर सरकार और नंदीग्राम से हसीरानी रथ को टिकट दिया है। हसीरानी रथ चंद्रनाथ रथ की मां है। उनकी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक दो दिन बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…