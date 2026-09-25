चुनाव आयोग को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वो सरकार का हिस्सा होने के नाते किसी को डिफेंड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें।
चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष क्या बोलता है, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम राजनीति करना है, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे को राजनीति को साधेंगे कैसे। उन्होंने कहा कि सीईसी को विपक्ष को संतुष्ट करवाने के लिए नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए अपने पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए।
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प्रियंका गांधी बोलीं- वे कई सालों से चुनाव में धांधली कर रहे हैं
राहुल गांधी द्वारा गुरुवार शाम को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि तथ्य और सबूत मौजूद हैं। पूरा देश इसे देख सकता है। राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे दिखाया है। उन्होंने सबूत सबके सामने रखे हैं। अब सब कुछ बिल्कुल साफ़ है। 13 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।
बीजेपी द्वारा राहुल के आरोपों को गलत बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि BJP को ऐसे बेतुके बहाने बनाना बंद करना चाहिए। अगर वे हमारे चुनावों में दखल दे रहे हैं और उनकी लीडरशिप चुनाव आयोग से ऐसा करवा रही है, तो यह देशद्रोह जैसा काम है और उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वे गैर-कानूनी काम कर रहे हैं। वे कितने सालों से चुनावों में धांधली कर रहे हैं? ज़ाहिर है, वे हर समय बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं।
अजय राय बोले- पीएम मोदी को चुनाव जितवा रहे ज्ञानेश कुमार
पीएम नरेंद्र मोदी का काम चोरों की मदद करना है। जिन लोगों से आप गलत काम करवा सकते हैं, जिनसे आप राष्ट्र विरोधी काम करवा सकते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और मदद करते हैं। ऐसे ही ज्ञानेश कुमार की मदद की है, बदले में वो उनको चुनाव जितवा रहे हैं।
अजय राय ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को कई राज्यों के चुनाव जितवाए और लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर जो कहा है, वो सही कहा है।