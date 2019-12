‘मेरे पास मोदी जी का वीडियो क्लिप है, रेप इन इंडिया पर नहीं मांगूंगा माफी’, बोले राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने रेप इन इंडिया कहकर देशभर की महिलाओं का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके पास पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क् लिप है, जिसमें वो दिल्ली को रेप कैपिटल कह रहे हैं।

झारखंड के गोड्डा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने अपना बयान दुहराया। उन्होंने कहा, ‘मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया लेकिन जब अखबार खोलते हैं तो रोजाना रेप इन इंडिया की ही खबरें आती हैं।’

भाग भाग भाग

शेर आया शेर

Modi and the BJP are trying to divert attention from the issues affecting people. I will not apologise to them: @RahulGandhi ji#JanVirodhiBJP pic.twitter.com/UaK8wzCGTJ

— Ruchira Chaturvedi (@RuchiraC) December 13, 2019