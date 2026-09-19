जनता दल यूनाइटेड के शुक्रवार को दिन भर चले ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पार्टी के नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंच संभाला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार की विरासत का जिक्र किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे आगे बढ़ाने की अपील की।

जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं को अपने पहले संबोधन में, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी अपने पूर्ववर्ती और पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार के आदर्शों और शासन के मॉडल का पालन कर रहे हैं और उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं से भी ऐसा ही करने को कहा।

पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए- निशांत

निशांत ने पार्टी विधायकों से आग्रह करते हुए कहा, “आप सभी को हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। जनता से बात करके उन्हें बताएं कि उन्होंने 2005 से बिहार के लिए क्या किया है। उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और शासन योजनाओं को प्रमुखता से बताएं।”

निशांत ने आगे कहा, “वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आपको जनता से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए और लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की किसी भी चिंता को पार्टी नेतृत्व के सामने रखना चाहिए।” यह पार्टी विधायकों के सामने निशांत कुमार का पहला आधिकारिक संबोधन था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद असल में विधायकों को विधायी कामकाज और प्रक्रियाओं के बारे में ट्रेनिंग देना था। इसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन निशांत के अलावा सिर्फ एक और नेता जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सभा को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम से एक बात स्पष्ट हो गई कि निकट भविष्य में पार्टी की राजनीति उनकी ओर झुक सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन तो किया, लेकिन दीप प्रज्ज्वलन की रस्म के तुरंत बाद वे वहां से चले गए।

ललन सिंह रहे अनुपस्थित रहे

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी सहित वरिष्ठ नेता और जेडीयू विधायक दल के नेता और मंत्री श्रवण कुमार उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह (उर्फ ललन सिंह) की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी गई और कई विधायकों की अनौपचारिक टिप्पणियों ने उनकी अनुपस्थिति को उजागर किया।

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए संजय कुमार झा ने कहा, “हमने बजट प्रक्रियाओं, अर्थव्यवस्था, प्रमुख सड़क नेटवर्क विस्तार और पिछले दो दशकों में बिजली की उपलब्धता में आए सुधार पर चर्चा की। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि और क्या करने की आवश्यकता है, साथ ही अन्य राज्यों की सर्वोत्तम विधायी प्रक्रियाओं पर भी विचार किया।”

ललन सिंह की गैर-मौजूदगी को नहीं दी ज्यादा अहमियत

उन्होंने ललन सिंह की गैर-मौजूदगी को ज्यादा अहमियत नहीं दी और कहा कि यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम सांसदों के लिए नहीं था। बैठक में समान नागरिक संहिता का कोई आधिकारिक जिक्र नहीं हुआ। हालांकि, कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी को इस मुद्दे पर अपना पुराना रुख बरकरार रखना चाहिए।

एक विधायक ने कहा, “अब जबकि अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के मुद्दे सुलझ गए हैं, यूसीसी पर हमारा स्पष्ट रुख ही हमें बीजेपी की विचारधारा से अलग करता है।” उन्होंने आगे कहा, “नीतीश कुमार ने हमेशा सामाजिक एकता को सुनिश्चित किया। बिहार को ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है।”

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जनता दल (यूनाइटेड) ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जेडीयू खासतौर पर सामाजिक समीकरणों को साधने, बुनियादी ढांचे के विकास और ‘जीविका’ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में नीतीश के काम को प्रमुखता दे रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…