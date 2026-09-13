Jammu-Kashmir News: नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ महीनों से चल रहे मतभेदों के बाद पार्टी के श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने शनिवार को कहा कि वे जम्मू और कश्मीर की जनता, विशेषकर युवाओं के साथ चर्चा करने के बाद जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य की घोषणा करेंगे।

रुहुल्लाह ने गांदरबल जिले में पत्रकारों से कहा, “मैं सभी के साथ, विशेषकर युवाओं के साथ बैठूंगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह सामूहिक होगा, चाहे नई पार्टी का गठन हो, न हो, या आगे क्या करना है। यह जम्मू-कश्मीर की जनता, विशेषकर युवाओं के साथ मिलकर लिया गया सामूहिक निर्णय होगा”

क्या दूसरी पार्टी में शामिल होंगे सांसद मेहदी?

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे या एक नया दल बनाएंगे, तो रुहुल्लाह ने कहा कि अगला कदम उठाने से पहले वह खुद को कुछ बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “सबसे पहले, मुझे 3 नवंबर को कुछ बेड़ियों से खुद को मुक्त करने दीजिए। मुझे उन बेड़ियों को तोड़ने दीजिए, मुझे उन रस्सियों को काटने दीजिए।”

स्वास्थ्य मंत्री के उन कथित बयानों के बारे में पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के दबाव में आकर चुनाव लड़े, मेहदी ने कहा कि मुख्यमंत्री को सैद्धांतिक रुख अपनाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “एक चीज होती है जिसे सैद्धांतिक रुख कहते हैं। यदि आप सैद्धांतिक रुख अपनाते हैं, तो चाहे कितना भी दबाव आए, आप उसका सामना कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अब बताइए, क्या यह उनका सैद्धांतिक रुख था? अगर यह सैद्धांतिक रुख था, तो उन्होंने किसी और के दबाव में आकर इसे क्यों त्याग दिया? आप ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते जो दबाव में आकर अपना सैद्धांतिक रुख बदल देता है। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि अगर वे आज कोई रुख अपनाते हैं, तो कल किसी के दबाव में आकर उसे नहीं बदलेंगे।”

मेहदी ने कहा कि नेतृत्व का मतलब दृढ़ विश्वास और एक स्टैंड लेना है। उन्होंने आगे कहा, “यदि किसी व्यक्ति को दबाव में आकर निर्णय बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो जाहिर है कि ऐसा व्यक्ति नेता नहीं है और न ही उस पर भरोसा किया जा सकता है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं था।

मुख्यमंत्री पद आखिरकार एक प्रलोभन – मेहदी

मेहदी ने कहा, “वह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते थे, परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता था और वह नेतृत्व की भूमिका निभा सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद आखिरकार एक प्रलोभन है और वह (अब्दुल्ला) उस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके।”

बता दें कि रुहुल्लाह पिछले एक साल से राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 पर अपनी पार्टी के रुख की आलोचना करते आ रहे हैं। 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रमुख प्रचारक रुहुल्लाह लगातार स्वतंत्र राजनीतिक रुख अपना रहे हैं, दिसंबर 2024 में, विधानसभा चुनाव के ठीक दो महीने बाद, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आरक्षण के युक्तिकरण की मांग को लेकर छात्रों के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…