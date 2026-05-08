Suvendu Adhikari News: भवानीपुर में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। शनिवार को सुवेंदु अधिकारी कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

इस मशहूर मैदान पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस भव्य कार्यक्रम के लिए आयोजन स्थल पर तैयारियां जोरों पर हैं।

इस बीच, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने 7 मई को आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब उनके पास बड़े नीतिगत फैसले लेने या एक नियमित मुख्यमंत्री के तौर पर शासन करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया है।

क्या ममता बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी?

हालांकि, ऐसा कोई तय संवैधानिक नियम या कठोर वैधानिक कानून नहीं है जो निवर्तमान मुख्यमंत्री के लिए नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना अनिवार्य बनाता हो, लेकिन यह मुख्य रूप से राजनीतिक परंपरा, शिष्टाचार और निवर्तमान और नए नेतृत्व के बीच के संबंधों से तय होता है।

परंपरा के अनुसार, पुराने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं ताकि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का संदेश दिया जा सके। वे वहां मौजूद मेहमानों का स्वागत करते हैं और नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। यह सत्ता सौंपने की एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया मानी जाती है।

हालांकि, ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं जहां निवर्तमान मुख्यमंत्रियों ने राजनीतिक कड़वाहट, तनावपूर्ण संबंधों, स्वास्थ्य कारणों या समय की कमी के चलते इस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। उनकी अनुपस्थिति को किसी भी तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं माना जाता है।

सुवेंदु अधिकारी कौन हैं?

सुवेंदु अधिकारी राज्य के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से आते हैं। उनके पिता, सिसिर अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधानसभा और लोकसभा दोनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जबकि उनके भाई दिब्येंदु अधिकारी 2024 में भाजपा में शामिल होने से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे।

सुवेंदु ने 1995 के नगर निगम चुनावों के दौरान कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1998 में अपने पिता के साथ नवगठित टीएमसी में शामिल हो गए। वे ममता बनर्जी की पार्टी में तेजी से आगे बढ़े और तटीय बंगाल में इसके सबसे मजबूत संगठनात्मक चेहरों में से एक बन गए।

उन्होंने पहली बार 2006 में कांथी दक्षिण से पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रवेश किया और बाद में वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन आंदोलनों ने ममता को 2011 में सत्ता में आने में मदद की। पूर्वी मिदनापुर में अपने मजबूत जमीनी नेटवर्क के लिए जाने जाने वाले अधिकारी टीएमसी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक बन गए। हालांकि, पार्टी नेतृत्व के साथ बढ़ते मतभेदों और अभिषेक बनर्जी के उदय ने उनके और ममता के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया।

2020 में उन्होंने भाजपा में शामिल होकर बंगाल की राजनीति को नाटकीय रूप से बदल दिया। भाजपा में शामिल होने से बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आया क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को दो बार हराने के अलावा, बंगाल में भाजपा के सबसे शक्तिशाली चेहरे के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया।

उनके प्रवेश का समय भाजपा के राज्य में असाधारण उदय के साथ मेल खाता था। 2021 के विधानसभा चुनावों में मात्र 77 सीटें जीतने वाली भगवा पार्टी ने 2026 में 208 सीटें जीतकर टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा की पहली बड़ी सफलता दर्ज की।

अमित शाह के भाषण की बड़ी बातें

अमित शाह ने कहा, “आज बंगाल की जीत अनेक लिहाज से अहम है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगासागर तक, आज भाजपा की सरकार बनी है। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है। अपने पुरुषार्थ से कौशल से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है। इसका दुनियाभर में सबसे बेहतरीन उदाहरण है 2014 से 2026 तक भाजपा की यात्रा। पूरा देश आज इस बात के लिए हमारे पार्टी और मोदी जी को स्वीकृति देता है। 2014 में बंगाल में हमारा खाता खुला। फिर 3 हुए, अगले चुनाव में 77 हुए और आज हम यहां बैठे हैं।” पढ़ें पूरी खबर…