जन्माष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मनमोहन की मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें जोर पकड़ रही है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उन्हें विरोधी पार्टी कांग्रेस के शशि थरूर के प्रतिद्वंदी के तौर पर उतार सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनलाल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। डेक्कन हेराल्ड की मंगलवार (4 सितंबर) को प्रकाशित एक खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की इच्छा है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में मोहनलाल तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवारी करें। अटकलों में कहा जा रहा है कि तिरुवनंतपुरम से मौजूदा सांसद शशि थरूर अक्सर बीजेपी की भौहें चढ़ाने वाले बयान देते हैं और राज्य के मौजूदा विकल्पों में सियासी जंग में कांग्रेस नेता से निपटने की ताकत कम है, इसलिए व्यापक स्तर पर मोहनलाल की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है।

Yesterday, I had a wonderful meeting with @Mohanlal Ji. His humility is endearing. His wide range of social service initiatives are commendable and extremely inspiring. pic.twitter.com/f3Dv3owHUV

बता दें कि केरल में वोटरशेयर में इजाफा करने के बाद भी बीजेपी अब तक राज्य की चुनावी राजनीति में बड़ा प्रभाव बनाने में नाकाम रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ राजगोपाल के रूप में बीजेपी के पास इकलौती विधानसभा सीट है। चुनावी मैदान में विरोधियों को साधने के लिए बीजेपी के तरकश में पहले से ही मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी के तौर पर एक बाण मैजूद है।

It has been a privilege to meet our Honourable Prime Minister Shri. @narendramodi ji on this auspicious day of Janmashtami. Briefed him about @ViswaSanthiFndn and our multifaceted social initiatives. pic.twitter.com/Bj70R1g8nA

— Mohanlal (@Mohanlal) September 3, 2018