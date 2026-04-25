तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कल्वाकुंतला कविता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘तेलंगाना राष्ट्र सेना’ (TRS) लॉन्च की है। पूर्व बीआरएस सांसद और एमएलसी कलवाकुंतला कविता ने शनिवार सुबह अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना की शुरुआत की। इसके साथ ही कविता ने अपने पिता के नेतृत्व वाली ‘भारत राष्ट्र समिति’ (BRS) से अपना निर्णायक और अंतिम अलगाव कर लिया है।

के. कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। कविता सात महीने पहले बीआरएस पार्टी छोड़ दी थी। कविता के बीआरएस को छोड़ने की वजह उनके अपने भाई और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. तारका रामा राव के साथ उनके मतभेद थे। जिन्हें अक्सर चंद्रशेखर राव के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जाता है।

कविता की पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति के पूर्व नाम से मिलता-जुलता है। जिसे कभी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) कहा जाता था।

जैसे ही के. कविता ने पार्टी की शुरुआत की। उनके X हैंडल पर 13 लाख फॉलोअर्स सक्रिय हो गए और उन्होंने पोस्ट किया, “नाम याद रखें- ‘तेलंगाना राष्ट्र सेना’। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तेलंगाना की जनता को अपनी बात कहने का समय आ गया है। हम अपने सपनों को धूमिल नहीं होने देंगे। अगर तुमने हमारे रास्ते में आने की हिम्मत की तो राख हो जाओगे। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब हमारा समय है।”

शनिवार को कविता ने हैदराबाद स्थित अपने आवास पर पूजा से दिन की शुरुआत की। इसके बाद वे तेलंगाना शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गुनपार्क गईं। हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर तेलंगाना के मेडचल मंडल के मुनिराबाद स्थित एक सम्मेलन केंद्र में तेलंगाना के लोकगीत बजाए गए और नर्तकों ने तेज धुनों पर नृत्य किया।

कविता एक पुरुष प्रधान राजनीतिक परिदृश्य में महिला नेता के रूप में अपनी जगह बनाने की उम्मीद रखती हैं और उनके आसपास मौजूद महिलाएं विभिन्न पृष्ठभूमियों से थीं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) लंबदा समुदाय से लेकर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाएं तक। शुभारंभ की शुरुआत इस बात की याद दिलाते हुए हुई कि कविता दशकों से तेलंगाना आंदोलन का हिस्सा रही हैं। इस दौरान एक वीडियो चलाया गया जिसमें कविता 2009 में चरम पर पहुंचे तेलंगाना आंदोलन में भाग लेती हुई दिखाई दे रही हैं, और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आत्मविश्वास से बैठी हैं।

कविता ने स्पष्ट कर दिया कि वह बीआरएस के वोट बैंक को लुभाने की कोशिश करेंगी। साथ ही उन्होंने अपने पिता के. चंद्रशेखर राव और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली मौजूदा कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। कविता ने कहा, “केसीआर (राव को इसी नाम से जाना जाता है) बदल गए हैं और अब वे पहले जैसे नेता नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे केसीआर नहीं, बल्कि एक गैर-केसीआर हैं। उन्होंने बताया कि केसीआर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं और जनता की किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पार्टी के लॉन्च के अवसर पर के. कविता ने कहा कि वह राज्य के लोगों के लिए पांच बिंदुओं – शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, व्यापार और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

‘राष्ट्रीय सरेंडर संघ’, राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, जानें राम माधव के किस बयान पर मचा बवाल

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को RSS नेता और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा तंज कसा। राहुल ने गांधी ने कहा कि राम माधव ने केवल “संघ के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया है। पढ़ें पूरी खबर।