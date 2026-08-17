झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से हेमंत सोरेन को मुलाकात करने का आग्रह किया है। इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन तोड़ेगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर जेएमएम से कांग्रेस गठबंधन तोड़ती है तो हेमंत सोरेन सरकार गिर जाएगी या फिर कोई असर नहीं होगा?

झारखंड में बहुमत का क्या है आंकड़ा?

इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर नजर रखना होगा। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में किसी भी सरकार को बहुमत के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता होगी। 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे और इसमें इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई माले शामिल थी।

क्या गिरेगी सोरेन सरकार?

झारखंड में वर्तमान में इंडिया गठबंधन 56 विधायकों के साथ सरकार में है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और सीपीआईएमएल के पास दो विधायक हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस गठबंधन छोड़ती है तो उसके 16 विधायक अलग हो जाएंगे और जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 40 विधायक बचेंगे। सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।

ऐसे में हेमंत सोरेन को एक और विधायक का समर्थन लेना पड़ेगा। झारखंड में जेएलकेएम के जयराम महतो भी विधायक हैं, जो अपने दल के इकलौते विधायक हैं और वह किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। ऐसे में अगर वह सरकार को समर्थन दे देंगे तो हेमंत सोरेन सरकार बहुमत के साथ बनी रहेगी।

एनडीए के पास कितने विधायक?

झारखंड में एनडीए गठबंधन के पास कुल 24 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के पास 21, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास के एक-एक विधायक शामिल है।

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राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भारतीय संविधान की मूल भावना और लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का पूरा समर्थन किया है। पढ़ें पूरी खबर