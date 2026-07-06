West Bengal News: पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर दूर बरूईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप-हत्या और उसके बाद हुई हिंसा और एक स्थानीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या का मामला नया विवाद बन गया है। यह घटना शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए कानून-व्यवस्था की पहली बड़ी चुनौती है। सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को चेतावनी दी है कि वे इस घटना को सांप्रदायिक रंग न दें।

रेप और हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने न्याय का वादा किया है और कहा है कि सरकार दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी।

इस घटना को लेकर सोमवार को सियासी सरगर्मी और बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा था, वहीं डोला सेन, प्रतिमा मंडल और बिमान बनर्जी वाले टीएमसी के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने न्याय का वादा किया

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस अपराध को भयावह बताया और कहा कि एक एसआईटी बनाई गई है। उन्होंने कहा, “दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन अन्य को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद मैंने पीड़ित के पिता से बात की। परिवार प्रशासन से जो भी उम्मीद करता है, हम उसे पूरा करेंगे। हम हर तरह की मदद करेंगे। उन्हें न्याय मिलेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना के सिलसिले में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले मामले में हम परिवार को न्याय दिलाएंगे और दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करेंगे। हालांकि, मॉब लिंचिंग की घटना भी हुई है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस लिंचिंग में सांप्रदायिक पहलू भी था। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, सीएपीएफ के दो जवान घायल हो गए और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। बाकी तीन मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें शामिल थे, उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी।” अधिकारी ने कहा कि वह मंगलवार को बरूईपुर जाएंगे और पुलिस की भूमिका की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, “जो भी जरूरी होगा, हम वह करेंगे।”

दोषी लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी- सुकांत मजूमदार

केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों को सबसे कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा, “दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इसमें कोई और भी शामिल है, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व सीएम (ममता बनर्जी), अभिषेक बनर्जी और सीपीआईएम इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यह मंजूर नहीं है।”

पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “ममता बनर्जी को 15 सालों में वहां जाने का समय नहीं मिला। उन 15 सालों में कितनी ही घटनाएं हुईं। हर मिनट रेप की घटनाएं होती रहीं, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी समय नहीं मिला। अरे, आपको समय तो मिला मणिपुर, उन्नाव और हाथरस जाने का समय। लेकिन बंगाल में पीड़ित लड़कियों और महिलाओं से मिलने का समय आपको नहीं मिला। आपको मामलों को घुमाने-फिराने का समय मिला, जैसा आपने आरजी कर घटना और हंसखाली, कामदुनी और पार्क स्ट्रीट जैसी कई अन्य घटनाओं के साथ किया।”

जनता को भड़काना चाहती हैं ममता बनर्जी- अग्निमित्रा पॉल

अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “तब आपको समय नहीं मिला और आज भी आपको समय नहीं मिलेगा। आपको वहां जाने नहीं दिया जाएगा। आपको राजनीति नहीं करने दी जाएगी। आप वहां सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए जाना चाहती हैं और उम्मीद करती हैं कि हम चुपचाप देखते रहेंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री की तरह निष्क्रिय नहीं हैं। यहां समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।”

पश्चिम बंगाल की मंत्री ने कहा, “अब, जब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार है, तो वह तुरंत वहां जाकर मुस्लिम जनता को भड़काना चाहती हैं, आग भड़काना चाहती हैं और कानून-व्यवस्था बिगाड़ना चाहती हैं। ममता बनर्जी, आपने मुस्लिम समुदाय पर ज़ुल्म किया है। उन्हें अब यह बात समझ आ रही है।”

रविवार को लड़की का शव एक तालाब से मिला था। परिवार का आरोप है कि उसके साथ रेप और हत्या की गई थी। इस घटना के सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोगों ने सड़कें जाम कीं, पुलिस की गाड़ियां जलाईं और रेलवे ट्रैक रोकने की कोशिश की। भीड़ ने एक स्थानीय व्यक्ति को आरोपियों में से एक समझकर पीट-पीटकर मार डाला। राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की बड़ी टुकड़ी तैनात की गई और तीन पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

ममता और टीएमसी ने साधा निशाना

रविवार देर रात पीड़ित परिवार से मिलने के ममता बनर्जी के ऐलान के बाद उनके कालीघाट स्थित घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखा गया। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से निकलने से रोका गया। उन्होंने कहा, “मैंने पीड़ित परिवार से अकेले मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन, पुलिस और केंद्रीय बलों ने मेरे घर के पास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने हमें कोई वजह नहीं बताई है।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे नहीं पता कि वे मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनके लिए इतना बड़ा खतरा क्यों हूं। हम असली टीएमसी हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े लोगों को राजनीतिक कार्यक्रम करने की इजाजत दी जा रही है।” उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है।

ममता बनर्जी ने निकाला कैंडल मार्च

सोमवार को पूर्व सीएम ने इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कालीघाट स्थित घर से निकलने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका, लेकिन बाद में उन्हें हाजरा क्रॉसिंग तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की इजाजत दे दी गई।

टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी सरकार के रवैये की तुलना आरजी कर रेप और मर्डर केस के दौरान पिछली टीएमसी सरकार पर विपक्ष की आलोचना से की।

उन्होंने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया, “भयानक आरजी कर हमले में, कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार कर लिया था, फिर भी बीजेपी और उसके मुख्यधारा के मीडिया के प्यादों ने लगातार ममता सरकार को निशाना बनाया। आज, एक बच्चे के साथ हुए भयानक बरूईपुर रेप और मर्डर केस में, बंगाल में बीजेपी सरकार दोषियों को बचाती दिख रही है, मीडिया चुप है और तीन बार की मुख्यमंत्री को लगभग नजरबंद कर दिया गया है। यह शर्मनाक है।”

बागी सांसद ने सीएम का शुक्रिया अदा किया

टीएमसी के बागी गुट के रवैये में साफ फर्क दिखा। जादवपुर की सांसद सायोनी घोष ने इस घटना की निंदा की और पीड़ित परिवार के प्रति एकजुटता जाहिर की। उन्होंने अधिकारी का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, “उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक एसआईटी बनाई गई है, वे पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं तुरंत और जरूरी कार्रवाई करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूं।”

घोष ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के लिए हर संभव मदद की मांग करते हुए सीएम को पत्र भी लिखेंगी। उन्होंने कहा, “साथ ही, कानून का राज कायम रहना चाहिए। सभ्य समाज में भीड़ के उन्माद की कोई जगह नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना मंजूर नहीं है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”

बागी विधायकों ने कहा कि वे भी मंगलवार को पीड़िता के परिवार से मिलेंगे। विधानसभा में TMC के चीफ व्हिप अकरुज़्ज़मान ने कहा, “यह एक चौंकाने वाली घटना है। हमारा प्रतिनिधिमंडल कल बारुईपुर जाएगा। हम पीड़िता के परिवार वालों से मिलेंगे।”

सीपीआईएम ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की

सीपीआईएम ने इस घटना को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। पूर्व सांसद सुजन चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बरूईपुर का दौरा किया और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा, “पुलिस अक्षम है। पूरा राज्य बरूईपुर के लिए न्याय की मांग कर रहा है। हम विरोध में सड़कों पर उतरेंगे।” सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने बरूईपुर पुलिस स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन किया।

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