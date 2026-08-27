उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे।

ओवैसी ने कहा कि इस बात का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा कि हमारी पार्टी किस सीट, कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

उन्होंने कहा कि दूसरी बात है कि पार्टी का संगठन पहले से बहुत मजबूत हो चुका है। जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि यह जो झूठा इल्जाम लगाते हैं AIMIM के ऊपर और एक भ्रम पैदा करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं और हमारी सरकार बन जाएगी। ओवैसी ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही, जब उनसे पूछा गया कि चर्चा है आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

AIMIM चीफ ने कहा कि यह लोग हमेशा सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता जान चुकी है कि यह सब झूठे वादे और फरेब अब चलने वाले नहीं हैं और वो लोग एक फैसला कर चुके हैं कि हमें अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाना है।

उत्तर प्रदेश में AIMIM मजबूत विकल्प- ओवैसी

ओवैसी आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में AIMIM पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर वहां मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव ने इस सोच को और मजबूत कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद क्या हुआ, अन्य पार्टियां NDA को कहां रोक पाईं।हैदराबाद से सांसद ने कहा कि जहां हमारी कमजोरियां हैं, हम उसको दूर कर रहे हैं। आने वाले यूपी विधानसभा में हमारे कई लोग विधायक बनने में कामयाब होंगे।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On the targeted winning seats in the 2027 UP Legislative Assembly elections and whether AIMIM can prove that it is not a 'vote-cutting' party, AIMIM President Asaduddin Owaisi says, "Our party has not yet decided how many seats we will contest. We… pic.twitter.com/aiiUcYW2fh — ANI (@ANI) August 27, 2026

ओवैसी बोले- बिहार में जीतीं हमने पांच सीटें

इससे पहले मिलाद-उन-नबी के अवसर पर हैदराबाद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि जब देश के हर समुदाय का अपना नेतृत्व है, तो मुसलमानों का अपना नेतृत्व क्यों नहीं होना चाहिए? ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन ने पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में पांच सीटें जीती थीं और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में भी प्रभावशाली प्रदर्शन करेगी।

उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों और वरिष्ठजनों, एआईएमआईएम का समर्थन करें और उसे मजबूत बनाएं तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम उम्मीदवारों की सफलता के लिए प्रार्थना करें। हमने बिहार में पांच सीटें जीती हैं। उत्तर प्रदेश में भी अल्लाह एआईएमआईएम सदस्यों को सफलता प्रदान करेगा, जो आरोप लगाना चाहते हैं, उन्हें लगाने दें।

उन्होंने पूछा कि जब हर समुदाय का अपना नेतृत्व हो सकता है तो देश के मुसलमानों का क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और मजबूत होगा, भारत का लोकतंत्र और संविधान मजबूत होगा। देश में सिर्फ 24 सांसद हैं, जबकि एक समुदाय की आबादी 18 करोड़ है। संसद में सिर्फ 24 सांसद हैं और उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वे वंदे मातरम के मुद्दे पर बोल नहीं सकते।

यूपी चुनाव 2027: मायावती का गिरता जनाधार, दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटीं पार्टियां, कैसे खुद को संभालेगी बसपा?

राजनीति की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में करीब छह महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की राजनीति में दलित मतदाता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लंबे समय तक मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की पर्याय रही हैं,लेकिन अब ऐसा नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।



