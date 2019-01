कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव की पत्नी पर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की ओछी टिप्पणी से सोशल मीडिया पर तपमान चढ़ा हुआ है। राव की पत्नी तबस्सुम ने अनंत कुमार हेगड़े को जुबान संभालकर बोलने की नसीहत दी है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के एक ट्वीट के जवाब में कहा था कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम महिला के पीछे भागे थे। गौरतलब है कि दिनेश गुंडु राव की पत्नी तबस्सुम मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक रखती हैं।

राजनीतिक में खुद को निशाना बनाए जाने से नाराज तबस्सुम राव ने केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर लिखा, ” नेताओं को मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा। उन्हें अपनी भाषा पर लगाम लगानी चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं सिर्फ एक गृहणी हूं। आप (अनंत कुमार हेगड़े) चुनाव के ध्रुवीकरण के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कम से कम आपको अपने पद की गरीमा का ख्याल रखना चाहिए।”

Tabu Gundu Rao on Union Min Ananth Kumar Hegde's tweets: There's a line leaders need to draw. They should mind their language. I want to state that I am not a political person, I am a housewife. Why do you want to use me to polarise elections? At least you should redeem his chair https://t.co/CtDLU7LVsG

एक दूसरे ट्वीट में तबस्सुम राव ने लिखा, “आपने अपने पद की गरीमा को गिराने का काम किया है। मुझे पता है कि मुझे मामले में घसीटे बिना आपके पास उनके (दिनेश राव) सवालों के जवाब हैं। आपने अपनी मर्यादा घटाने का काम किया है।”

You absolutely demean the position you hold !

I'm sure you have enough class to answer his queries without dragging his wife into it ..

This is way below your dignity too ! The least you could have done is upheld it !!!@AnantkumarH

— Tabu Rao (@TabbuRao) January 27, 2019