Village Defence Guards: आतंकी हमले में विधवा ने खोए दो बेटे तो पड़ोसी महिला ने उठाई बंदूक, जम्मू में फिर ग्राम रक्षा समितियां सक्रिय

Village Defence Guards: रेखा शर्मा ने कहा कि उसने बंदूक उठाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह अपने पड़ोस की एक विधवा के विलाप को सहन नहीं कर सकी। विधवा महिला ने इस साल 1 और 2 जनवरी को गांव में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों में अपने दोनों बेटों को खो दिया था।

Jammu के ऊपरी डांगरी गांव की रहने वाली 47 वर्षीय रेखा शर्मा ने आतंकवादियों से लड़ने के लिए बंदूक उठा ली है। (PHOTO- Indian Express)

