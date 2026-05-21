मुंबई के बांद्रा में पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। गरीब नगर इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। पुलिस और स्थानीय लोग आमने-सामने आ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लोगों ने पथराव किया है और जमकर बवाल हुआ है।ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर बांद्रा क्यों सुलग रहा है? वहां प्रशासन का बुलडोजर क्यों चल रहा है? कौन सही है और कौन गलत? आइए, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

जनसत्ता यहां एक इंफोग्राफिक के माध्यम से आपको चार बड़े सवालों के सीधे जवाब दे रहा है

सवाल नंबर 1-बांद्रा में क्यों चला बुलडोजर?

सवाल नंबर 2-बांद्रा में हिंसा क्यों हुई?

सवाल नंबर 3-स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

सवाल नंबर 4-पुलिस ने एक्शन लिया?