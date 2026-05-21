मुंबई के बांद्रा में पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। गरीब नगर इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। पुलिस और स्थानीय लोग आमने-सामने आ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लोगों ने पथराव किया है और जमकर बवाल हुआ है।ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर बांद्रा क्यों सुलग रहा है? वहां प्रशासन का बुलडोजर क्यों चल रहा है? कौन सही है और कौन गलत? आइए, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।
जनसत्ता यहां एक इंफोग्राफिक के माध्यम से आपको चार बड़े सवालों के सीधे जवाब दे रहा है
सवाल नंबर 1-बांद्रा में क्यों चला बुलडोजर?
सवाल नंबर 2-बांद्रा में हिंसा क्यों हुई?
सवाल नंबर 3-स्थानीय लोगों ने क्या कहा?
सवाल नंबर 4-पुलिस ने एक्शन लिया?
मुंबई विशेष रिपोर्ट
बांद्रा में बुलडोजर और बवाल: पूरी कहानी
गरीब नगर, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई — 2026
अदालती आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा के गरीब नगर इलाके में रेलवे की जमीन खाली करवाने का आदेश सुनाया था। इसी के बाद पश्चिम रेलवे ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया।
5200
वर्ग मीटर जमीन खाली करने का लक्ष्य
500
अवैध झोपड़ियां हटाने का लक्ष्य
5
दिन में पूरा करने की समय-सीमा
रेलवे का दावा
पश्चिम रेलवे का दावा है कि गरीब नगर इलाके में जो झोपड़ियां और निर्माण हटाए जा रहे हैं, वे सभी रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बने हुए हैं। अभियान मंगलवार को शुरू हुआ और पूरी तैयारी के साथ चलाया गया।
टकराव का कारण
मस्जिद हटाने की खबर से भड़का विरोध
अभियान के दूसरे दिन (बुधवार) खबर फैली कि प्रशासन गरीब नगर सुन्नी मस्जिद की तीन मंजिला इमारत को हटाने जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और हालात बिगड़ गए।
मंगलवार को कार्रवाई शुरू हुई, पहले दिन बड़ा विरोध नहीं हुआ।
बुधवार को मस्जिद पर खतरे की खबर फैलते ही भारी भीड़ एकत्र हो गई।
स्थानीय लोगों का आरोप — मस्जिद से सामान हटाने का समय भी नहीं दिया गया।
पुलिस ने भीड़ तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई महिलाएं भी घायल हुईं।
लाठीचार्ज के बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिससे तनाव और बढ़ गया।
सुरक्षा बल तैनाती
मौके पर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। मुंबई पुलिस के साथ-साथ RPF (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और GRP (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) की टीमें भी मौजूद थीं।
स्थानीय आवाज
नोटिस नहीं, मुआवजा नहीं — लोगों के तीन बड़े आरोप
गरीब नगर के निवासियों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें न पर्याप्त समय दिया गया, न उचित मुआवजा।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले प्रशासन ने पर्याप्त समय और नोटिस नहीं दिया।
कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने अधिकारियों से मुआवजे की मांग की, तो उन्हें वहां से भगा दिया गया।
इलाके की महिलाओं का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की धमकी दी गई।
संदर्भ
दशकों से बसे लोग
गरीब नगर इलाके में रहने वाले कई परिवार दशकों से यहां बसे हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से उनके सामने घर और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
16
अब तक गिरफ्तार
100-150
लोगों पर FIR दर्ज
1000+
पुलिसकर्मी तैनात
पत्थरबाजी और हिंसा के बाद पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।
100 से 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया।
मुंबई पुलिस, RPF और GRP की संयुक्त टीमें इलाके में तैनात हैं।
स्थिति अभी भी तनावपूर्ण
इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने अभियान जारी रखने की बात कही है, जबकि स्थानीय नेता और सामाजिक संगठन मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
स्रोत: पश्चिम रेलवे, मुंबई पुलिस, स्थानीय रिपोर्ट