रोप के कई देशों में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। ब्रिटेन में तापमान बढ़ने के साथ कई जगहों पर सड़कें नरम पड़ने, धंसने और क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत में हर साल कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है, तब यहां की सड़कें इस तरह क्यों नहीं पिघलतीं?

विशेषज्ञों के मुताबिक इसका कारण यह नहीं है कि भारत की सड़कें ब्रिटेन की तुलना में ज्यादा मजबूत हैं। असल वजह यह है कि दोनों देशों में सड़कें वहां की जलवायु और मौसम के हिसाब से अलग-अलग तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। इसलिए गर्मी का असर भी दोनों जगह अलग दिखाई देता है।

यूरोप की सड़कें सर्द मौसम के हिसाब से तैयार होती हैं

ब्रिटेन जैसे देशों में सड़क निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी होती है। वहां सड़कों को बार-बार जमने और पिघलने की प्रक्रिया झेलनी पड़ती है जिससे दरारें और टूट-फूट का खतरा बना रहता है।

इसी वजह से यूरोप में सड़क निर्माण के लिए हॉट-रोल्ड डामर (Hot-Rolled Asphalt) और डेंस डामर कंक्रीट (Dense Asphalt Concrete) जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें बिटुमेन की मात्रा अधिक और छोटे आकार के एग्रीगेट्स होते हैं जिससे सड़कें अधिक लचीली बनती हैं।

यह लचीलापन सर्दियों में सड़क को टूटने से बचाता है क्योंकि तापमान बदलने पर सड़क आसानी से फैल और सिकुड़ सकती है। इसके लिए अपेक्षाकृत नरम ग्रेड के बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है जो शून्य से नीचे तापमान में बेहतर प्रदर्शन करता है।

हालांकि यही लचीलापन भीषण गर्मी में कमजोरी बन जाता है। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने पर बिटुमेन नरम पड़ने लगता है और सड़क की सतह खराब होने लगती है।

ब्रिटेन में गर्मी बढ़ते ही सड़कें क्यों खराब होने लगती हैं?

जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचता है तो सड़कों में इस्तेमाल किया गया बिटुमेन मुलायम होने लगता है। ऐसे में भारी वाहनों के लगातार दबाव से सड़क की सतह दब सकती है, उसमें गहरे निशान बन सकते हैं, कुछ हिस्से धंस सकते हैं और सड़क की सतह खराब हो सकती है।

दरअसल, ब्रिटेन में पहले इतनी तीव्र गर्मी आम नहीं थी। इसलिए वहां की अधिकांश सड़कें लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं की गई हैं। यही वजह है कि हाल के वर्षों में बढ़ती गर्मी के दौरान वहां सड़कें ज्यादा प्रभावित हो रही हैं।

भारत की सड़कें तेज गर्मी के लिए बनाई जाती हैं

भारत में सड़क निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती भीषण गर्मी, तेज धूप और भारी ट्रैफिक होती है। इसी कारण यहां सड़कें बनाने में आमतौर पर VG-30 और VG-40 जैसे हार्ड ग्रेड बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी चिपचिपाहट अधिक होती है जिससे ये ऊंचे तापमान में भी अपनी मजबूती बनाए रखते हैं।

इसके अलावा भारतीय सड़कों में बड़े आकार के एग्रीगेट्स का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। इससे सड़क की सतह तेज गर्मी और लगातार भारी वाहनों के दबाव के बावजूद स्थिर रहती है। यही कारण है कि सड़कें आसानी से नरम नहीं पड़तीं और उनमें स्थायी विकृति आने की संभावना भी कम होती है।

अलग मौसम, अलग तकनीक

विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क निर्माण में किसी एक देश की तकनीक बेहतर या कमजोर नहीं होती बल्कि हर देश अपनी जलवायु के अनुसार सड़कें बनाता है। यूरोप में प्राथमिकता कड़ाके की सर्दी से सड़क को बचाना है, जबकि भारत में सड़कों को भीषण गर्मी सहने लायक बनाया जाता है।

यही वजह है कि जो तापमान ब्रिटेन जैसी जगहों की सड़कों के लिए असामान्य और चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं भारत की अधिकांश सड़कें हर साल सामान्य रूप से झेल लेती हैं।

यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एयर कंडीशनिंग राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गयी है?

यूरोप के कई देशों में रविवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 20 जून से यूरोप में गर्मी ने रफ्तार पकड़ी है और अकेले फ्रांस में ही 1000 अतिरिक्त मौत हो चुकी है। हीट वेव से यूरोप में 15 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसकी वजह से बिजली के उत्पादन और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है। बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है।