दिल्ली में सोमवार को मुख्य विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक हो रही है। बैठक में देशभर से विपक्ष की कुल 23 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। हालांकि, एक पार्टी जिसकी गैरमौजूदगी सुर्खियां बटोर रही है वो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK)। पार्टी की बैठक से गैरमौजूदगी ने इसलिए ध्यान खींचा है क्योंकि इंडिया गठबंधन की मुख्य पार्टियों में से एक कांग्रेस कर्नाटक में टीवीके के साथ गठबंधन में है और सरकार का हिस्सा है।

हालांकि, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह टीवीके को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। इन में से एक मुख्य कारण यह है कि पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है। बैठक में शामिल नहीं होने की सबसे स्पष्ट वजह यही है कि पार्टी का लोकसभा या राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं है।

संसदीय प्रतिनिधित्व एक बड़ी वजह

दिल्ली में सोमवार को हो रही बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की विपक्षी पार्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। साथ ही बैठक के दौरान संसद में विपक्ष की रणनीति, भाजपा नीत एनडीए सरकार की पॉलिसी और विपक्ष के भविष्य जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने वाली ज्यादतर पार्टियों का संसद में प्रतिनिधित्व है। वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में शामिल हैं।

हालांकि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य में सरकार बना ली है, लेकिन उसने अभी तक कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। इसी कारण संसद में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यही वजह है कि टीवीके उन विपक्षी दलों के मुख्य समूह का हिस्सा नहीं है, जो संसद में इंडिया ब्लॉक के समन्वय से जुड़े हैं।

संसदीय प्रतिनिधित्व के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि टीवीके अभी तक औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने टीवीके के साथ हाथ मिलाया और विजय सरकार को समर्थन दिया, लेकिन यह समझौता केवल तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित है। टीवीके ने कभी औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन की सदस्यता नहीं ली, जिसे भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने बनाया था।

इंडिया ब्लॉक का सदस्य नहीं पार्टी

8 जून को आयोजित बैठक आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक है और निमंत्रण केवल गठबंधन के सदस्य दलों को भेजे गए थे। चूंकि टीवीके इस गठबंधन का औपचारिक हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे आमंत्रित नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में, तमिलनाडु में कांग्रेस का टीवीके का सहयोगी होना, पार्टी को स्वतः इंडिया ब्लॉक का सदस्य नहीं बना देता।

टीवीके को बैठक से बाहर रखने का एक कारण तमिलनाडु की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) से अलग होकर विजय की सरकार को समर्थन दिया। इस फैसले पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर “विश्वासघात” का आरोप लगाया।

डीएमके से संबंध बड़ी वजह

स्थिति इतनी बिगड़ गई कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने घोषणा कर दी कि वह अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और 8 जून की बैठक में भी शामिल नहीं होगी। ऐसे माहौल में टीवीके को बैठक में बुलाना विपक्षी खेमे के भीतर उभरे तनाव को और अधिक उजागर कर सकता था। इंडिया ब्लॉक पहले से ही आंतरिक मतभेदों का सामना कर रहा है और कांग्रेस-द्रविड़ मुनेत्र कड़गमविवाद हाल के महीनों में उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है।

बैठक में टीवीके की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि पार्टी और इंडिया ब्लॉक के बीच कोई दुश्मनी है। बल्कि यह दर्शाता है कि विजय की पार्टी एक अलग राजनीतिक स्थिति में है।

टीवीके एक ऐसी राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही है जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उसके पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं है और वह औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। इसके अलावा विजय लगातार टीवीके को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि किसी राष्ट्रीय गठबंधन के पूरी तरह अधीन दल के रूप में।

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