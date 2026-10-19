रविवार रात को मुंबई के जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना हुई। इसे लेकर विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार पर तीखे हमले किए हैं।

महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। फड़नवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार के दौरान हुई कुछ घटनाओं का हवाला देकर आलोचना का जवाब देने की कोशिश की है।

288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है। इसके बावजूद असुरक्षा का मुद्दा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या

दो हफ्ते पहले ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) के नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे में विपक्षी नेता पूर्णेकर की हत्या और इसमें शिवसेना नेता मीनाक्षी शिंदे के पति की भूमिका की खबरों के बाद महायुति बैकफुट पर आ गई थी।

कई चर्चित हस्तियों को बनाया निशाना

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना से पहले मुंबई में पिछले कुछ वर्षों में कई चर्चित हस्तियों को निशाना बनाया जा चुका है।

अप्रैल 2024 में मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने बांद्रा में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर फायरिंग की थी। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। इसके बाद सलमान के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। फरवरी 2026 में, जुहू में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलीबारी की खबर सामने आई थी।

बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या

अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे और एनसीपी एमएलसी जीशान सिद्दीकी ने सुरक्षा में चूक के आरोपों को लेकर फड़नवीस सरकार की आलोचना की है।

ड्रग्स नेटवर्क और साइबर अपराध भी है चुनौती

महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता केवल गोलीबारी और मशहूर हस्तियों पर हो रहे हमलों तक सीमित नहीं है। अवैध नशा बनाने वाली कंपनियों और एमडीएमए (मेफेड्रोन) के बढ़ते नेटवर्क का मुद्दा विधानसभा में प्रमुखता से उठा है। सभी दलों के सदस्यों ने यह सवाल उठाया है कि नशीले पदार्थों का कारोबार आखिर कहां तक फैला हुआ है।

मुख्यमंत्री फड़नवीस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की है लेकिन इसके नतीजे पाने के लिए इन कदमों को लगातार जारी रखना होगा। इसके अलावा, विदेशियों को ठगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फर्जी कॉल सेंटरों का पकड़ा जाना और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाएं भी पुलिस की चुनौती को बढ़ा रही है।

निवेशकों के बीच खराब होगी छवि?

महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है लेकिन राज्य में हो रही हाई-प्रोफाइल आपराधिक घटनाएं कारोबार के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े करती हैं।

2024-25 में, देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) महाराष्ट्र में आया। इस साल दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में सरकार ने लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के MoU होने की घोषणा की थी। यह संभावना जताई गई थी कि इससे 40 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे।

महाराष्ट्र की नई उद्योग, निवेश और सेवा नीति का लक्ष्य 2026 से 2030 के बीच 70.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के मौके बनाना है। नीति आयोग के 2026 के ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स’ (निवेश अनुकूलता सूचकांक) में महाराष्ट्र को गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा और गोवा के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ रखा गया है। भारत में आने वाले कुल एफडीआई का 85 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं पांच राज्यों से आता है।

इस बढ़त को बनाए रखने के लिए केवल निवेश प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे का विकास और मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना ही काफी नहीं होगा।

इस बात की संभावना कम है कि निवेशक किसी एक आपराधिक घटना के आधार पर पूरे राज्य का आकलन करेंगे। लेकिन अभिनेताओं, नेताओं, व्यापारियों और अन्य प्रमुख हस्तियों पर अगर बार-बार हमले होते हैं तो धीरे-धीरे यह धारणा बन सकती है कि लोग और उनकी संपत्तियां सुरक्षित नहीं हैं।

कंपनियां निवेश का फैसला करते वक्त अपने कर्मचारियों और व्यावसायिक कामकाज की सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है। ऐसे में जो राज्य खरबों रुपयों के निवेश को आकर्षित करना चाहता है, वह कानून-व्यवस्था को केवल राजनीतिक विषय नहीं मान सकता।

कलाकारों, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा जरूरी

महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था का सवाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के विस्तार की योजना के लिहाज से भी अहम है। राज्य सरकार ने गोरेगांव स्थित दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी (फिल्म सिटी) को अपग्रेड करने, मलाड में एक नई फिल्म सिटी विकसित करने, नासिक और नागपुर में फिल्म सिटी स्थापित करने और एनडीए स्टूडियो को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है। इन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी निवेश की जरूरत होगी।

2025 में आयोजित ‘वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट’ (WAVES) के दौरान गोदरेज फंड मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और प्राइम फोकस ने मुंबई में फिल्म निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। इससे पता चलता है कि मुंबई वैश्विक मनोरंजन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कलाकारों, प्रोडक्शन क्रू, निवेशकों और फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा।

फड़नवीस सरकार, एमवीए सरकार के रिकॉर्ड के साथ तुलना करके अपनी कानून-व्यवस्था की स्थिति का बचाव कर सकती है लेकिन हाल की घटनाओं से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए यह कोई अच्छा विकल्प नहीं होगा।

यह भी पढ़ें- ‘कोई भी गैंग हो नहीं बख्शेंगे’

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को परेशान कर दिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि चाहे कोई भी गैंग हो या व्यक्ति किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।