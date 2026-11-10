तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को चेन्नई समन किया है। बताया जा रहा है कि विधायकों को चेन्नई बुलाने की वजह डिप्टी स्पीकर से जुड़ा विवाद और कल्लाकुरिची जिले के मौजूदा हालात हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों विषयों पर चेन्नई के पनैयूर स्थित पार्टी दफ्तर पर एक मीटिंग होने संभावना है। माना जा रहा है कि इस दौरान सभी विधायकों को मौजूदा हालातों से निपटने और अनुशासन बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे।

क्या है पूरा मामला?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के डिप्टी स्पीकर रवि शंकर पर मारपीट के आरोप लगे हैं। तिरुचिरापल्ली के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में भर्ती कार्तिक कुमार नाम के एक युवक ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए हैं।

कार्तिक ने आरोप लगाया कि उसे धमकाया गया और मारपीट की घटना से इनकार करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया।

बताया जा रहा है कि मारपीट की यह घटना दिवाली वाले दिन शाम को हुई। कार्तिक कुमार खुद के किसी जरूरी काम से मन्नाचनल्लूर इलाके में गए थे। यहां उन्होंने वहां डिप्टी स्पीकर रवि शंकर की कार खड़ी देखी।

इसके बाद वे अपने इलाके की समस्याओं के बारे में शिकायत करने के लिए उनके पास गए। कार्तिक कुमार के अनुसार, इसके बाद डिप्टी स्पीकर रवि शंकर अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने उसे भद्दी भाषा में गालियां दीं, कई बार मारपीट की, लात मारी और वहां से भगा दिया।

डीएमके ने टीवीके को घेरा

इस घटना के बाद डीएमके की तरफ से टीवीके पर प्रहार किया गया। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस ने कथित मारपीट की आलोचना करते हुए कहा कि हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी स्थानीय मुद्दे को लेकर डिप्टी स्पीकर के पास गया हो – एक ऐसा मुद्दा जिसे मंत्री या उस इलाके के विधायक को हल करना चाहिए था।

टीकेएस ने कहा, “शायद उसने पूछा होगा, ‘आप इस बारे में क्या कर रहे हैं?’ उसने शायद कोई ऐसा मुद्दा उठाया होगा जिसे मंत्री या उस क्षेत्र के विधायक को सुलझाना चाहिए था। लेकिन वह TVK विधायक से सवाल कैसे पूछ सकता है? वह ऐसा नहीं कर सकता; उसे TVK विधायक से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। वे तो राजा हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि नहीं। शायद इसीलिए उसे पीटा गया।”

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