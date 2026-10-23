उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच खींचतान और तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी-अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं।

जहां, सपा कांग्रेस से ‘जीत सकने वाले उम्मीदवारों’ के नाम मांग रही है, वहीं कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने इसके बजाय 180 विधानसभा सीटों की सूची सपा को सौंपी है। सपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी कांग्रेस नेताओं द्वारा मीडिया में सीटों की संख्या को लेकर दिए जा रहे ‘गैर-जरूरी बयानों’ से खुश नहीं है।

सपा के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयानों से नाराज है। गौतम ने कहा था कि उनकी पार्टी को लगभग 200 सीटें मिलनी चाहिए। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं।

प्रियंका गांधी ने बुलाई थी बैठक

19 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने आवास पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे।

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, प्रियंका गांधी ने इन तीनों नेताओं से कहा कि वे सीटों की संख्या पर जोर देने के बजाय जीत की संभावनाओं पर ध्यान दें। एक सूत्र ने बताया, “उन्होंने (प्रियंका गांधी ने) पार्टी नेताओं से कहा कि हमें सपा को यह संदेश देना चाहिए कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और सीटों की सूची को अंतिम न माना जाए। हमने 180 सीटों की सूची भेजी है, जिन पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बातचीत की शुरुआत इसी तरह होती है।” कांग्रेस के एक अन्य सूत्र ने कहा, “हम शायद 80-90 सीटों पर भी समझौता कर सकते हैं।”

विधानसभा सीटों को चार कैटेगरी में बांटा

कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने चुनावी संभावनाओं और अपनी संगठनात्मक ताकत के आधार पर सीटों को चार कैटेगरी A, B, C और D में बांटा है। राजेंद्र पाल गौतम ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा, “हम राज्य में बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं।”

सीट बंटवारे को लेकर सपा ने “इंतजार करो और देखो” की नीति अपनाई है और कांग्रेस से “जीतने लायक उम्मीदवारों” की सूची मांगी है। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस को हमें उन उम्मीदवारों की सूची देनी चाहिए जिन्हें वह चुनाव लड़ाना चाहती है।

सपा नेता ने कहा, “अगर हम उन्हें कुछ सीटें दे दें और वे कमजोर उम्मीदवार उतार दें, तो यह सिर्फ सपा या कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे गठबंधन का नुकसान होगा। हमने 2022 में देखा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा था।”

2022 में अकेले लड़ी थी कांग्रेस

कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। तब पार्टी ने 40% सीटें महिलाओं को दी थीं और उसे केवल दो सीटों पर जीत मिली जबकि उसका वोट शेयर 2.33% रहा। उस समय कांग्रेस को सभी सीटों के लिए उम्मीदवार खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सपा नेतृत्व नहीं चाहता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हो। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर 36% था। तब सपा ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, जिनमें ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (दोनों भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में हैं) और पल्लवी पटेल की अपना दल (कमेरावादी) शामिल थीं।

सपा के एक नेता ने कहा, “हम कांग्रेस को ऐसी सीटें देने के लिए तैयार हैं जिन्हें वे जीत सकते हैं। लेकिन उन्हें ऐसे उम्मीदवारों के बारे में बताना चाहिए जो जीत सकें। राज्य में कांग्रेस का संगठन कमजोर है और अगर उन्होंने 2022 जैसा ही प्रदर्शन किया तो इसका असर नतीजों पर भी दिखेगा।”

सपा के इस प्रस्ताव से कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस के एक सांसद ने कहा, “हम उन्हें यह सूची क्यों दें कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? ऐसा तो कहीं कोई पार्टी नहीं करती। सपा की यह मांग बिल्कुल बेतुकी है।”

सपा की जीती हुई सीटें चाहती है कांग्रेस

सूत्रों के अनुसार, दोनों पार्टियों के बीच विवाद का एक और कारण कांग्रेस की सूची में शामिल वे 12 सीटें हो सकती हैं, जहां अभी सपा के विधायक हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, “हमने अपनी सूची में कुछ ऐसी सीटें भी शामिल की हैं जिन्हें 2022 में सपा ने जीता था। हमें लगता है कि उन सीटों पर जीतने के हमारे चांस ज्यादा हैं।” हालांकि, सपा नेताओं का कहना है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन होगा।

50 से 80 सीटें दे सकती है सपा

सपा के सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस को 100 से कम सीटें देना चाहते हैं। एक नेता ने कहा, “हम उन्हें 50 से 80 के बीच सीटें दे सकते हैं। हमारे नेता (अखिलेश) ने भी हमसे यही कहा था।”

आपसी खींचतान के बावजूद दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को भरोसा है कि गठबंधन बना रहेगा। अखिलेश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि गठबंधन खतरे में नहीं पड़ना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से बताया गया है कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10,470 नामों की प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।