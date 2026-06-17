कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे द्वारा RSS के रजिस्ट्रेशन के बिना काम करने पर सवाल उठाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कानूनी स्थिति एक बार फिर राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गई है। उन्होंने संगठन की फंडिंग और टैक्स का मुद्दा भी उठाया। वहीं, दूसरी ओर आरएसएस ने दशकों से दिए जा रहे अपने तर्क को दोहराते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से जरूरी नहीं है और संगठन के अस्तित्व और वैधता को अदालतों, सरकारों द्वारा बार-बार मान्यता दी गई है।

आरएसएस देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। यह एक सदी से अस्तित्व में है, हजारों दैनिक शाखाएं चलाता है और ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, छात्र संगठनों, शिक्षण संस्थानों और सोशल सर्विस नेटवर्क का केंद्र है। लेकिन, ऐसे अधिकांश संगठनों के विपरीत, आरएसएस अब तक अपंजीकृत है।

क्या संगठन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो नागरिकों के प्रत्येक संगठन को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य बनाता हो। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी कानून और ट्रेड यूनियन कानून ऐसे कानूनी माध्यम हैं जिनके जरिए संगठन खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशनआमतौर पर वैकल्पिक होता है, जब तक कि कोई संगठन ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार न चाहता हो जिनके लिए किसी विशेष कानूनी स्वरूप की आवश्यकता हो। और यही भगवत के तर्क का आधार है।

आरएसएस के लीगल स्टेटस पर सवाल

आरएसएस की कानूनी स्थिति का सवाल 1970 के दशक में बॉम्बे और पटना में दो कर मामलों के दौरान उठा था। टैक्स ऑफिसर्स ने आरएसएस को कार्यकर्ताओं से ‘गुरु दक्षिणा’ के रूप में प्राप्त चंदे की स्थिति पर सवाल उठाया और उस पर कर लगाने की मांग की। हालांकि, दोनों मामलों में कर अपीलीय न्यायालयों ने माना कि नियमों के तहत ‘गुरु दक्षिणा’ कर मुक्त है। बाद में 1994 में पटना उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इन्हीं कार्यवाही में आरएसएस को ‘व्यक्तियों के संगठन’ के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए, विवाद इस बात पर नहीं है कि आरएसएस वैध है या नहीं। बहस इस बात पर है कि इतने बड़े पैमाने और प्रभाव वाले संगठन को अधिकांश संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले पंजीकरण ढांचे से बाहर रहना चाहिए या नहीं।

RSS का कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं

केबी हेडगेवार द्वारा 1925 में स्थापित आरएसएस को एक पारंपरिक संगठन के बजाय चरित्र निर्माण और सामाजिक संगठन पर केंद्रित एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश किया गया था। राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों या पेशेवर संगठनों के विपरीत यह मेंबरशिप कार्ड, चंदा या औपचारिक पंजीकरण पर निर्भर नहीं था।

कागजी कार्रवाई की बजाय सहभागिता ही संगठन का मूल सिद्धांत बन गया। यहां कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं है। स्वयंसेवक बनने के लिए संगठन की गतिविधियों, विशेष रूप से दैनिक शाखा में भाग लेना आवश्यक है। आरएसएस के इतिहासकार रतन शारदा का तर्क है कि आलोचक अक्सर पारंपरिक संस्थानों के नजरिए से संगठन का आकलन करके उसे गलत समझते हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “आरएसएस कोई पारंपरिक संगठन नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से चरित्र निर्माण करता है। यह नियमित संपर्क और संवाद के माध्यम से कार्य करता है। कोई भी शाखा शुरू कर सकता है और फिर उसे बंद कर सकता है।”

कागजों पर आरएसएस का कोई कार्यालय नहीं

आरएसएस के एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, “आज, आरएसएस की संरचना को देखते हुए आप हमारे कार्यालय पर छापा नहीं मार पाएंगे क्योंकि कागजों पर आरएसएस का कोई कार्यालय नहीं है। आप हमारे सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई भी सदस्य दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।”

आरएसएस के संस्थापकों का मानना ​​था कि केंद्रीकृत संपत्ति निर्माण जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, संगठन के भीतर स्वामित्व, रखरखाव और नियंत्रण संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे समाज को संगठित करने के मुख्य लक्ष्य से ध्यान भटक सकता है। इसलिए, आरएसएस की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई को अपने संचालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसका उद्देश्य आरएसएस की संपत्तियों को समाज की संपत्ति बनाना था क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर समाज के योगदान से बनती है।”

RSS के सभी सहयोगी संगठन रजिस्टर्ड हैं

इसका परिणाम यह हुआ कि आरएसएस ने अपनी औपचारिक परिचालन संरचना को अपनी सहायक कंपनियों को “उप-पट्टे” पर दे दिया। हालांकि आरएसएस अपंजीकृत रहा लेकिन इसकी अधिकांश सहयोगी संस्थाएं पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती रहीं। रतन शारदा ने बताया, “आरएसएस हमेशा से एक अनौपचारिक संगठन रहा है लेकिन इसके सहयोगी संगठन सभी पंजीकृत हैं और आयकर का भुगतान करते हैं। उनका ऑडिट होता है और उनकी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।”

भारत में कई अपंजीकृत संगठन

आरएसएस नेताओं के अनुसार, जब भी धन जुटाने की जरूरत होती है, संपत्ति का स्वामित्व हासिल करना होता है या बुनियादी ढांचा बनाना होता है तो अलग-अलग रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाए जाते हैं। आरएसएस के पदाधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में हाल ही में उद्घाटन किए गए आरएसएस मुख्यालय का स्वामित्व और प्रबंधन सीधे आरएसएस द्वारा नहीं बल्कि ट्रस्ट संरचनाओं के माध्यम से किया जाता है।

आरएसएस ही नहीं भारत में कई अपंजीकृत संगठन हैं। धार्मिक समुदाय, संप्रदाय, अखाड़े और सामाजिक आंदोलन अक्सर औपचारिक पंजीकरण के बिना ही काम करते हैं। ऐसे में आरएसएस गैरकानूनी नहीं हो जाता।

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कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहन भागवत ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। संघ प्रमुख ने नहीं बताया कि RSS का पैसा कहां से आता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें