Naveen Patnaik on Nishikant Dubey: ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक अपने पिता बिजू पटनायक पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए बयान से भड़क गए हैं। उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान को अपमानजनक बताया है। बीजेडी चीफ ने कहा निशिकांत दुबे को ज्यादा मेंटल डॉक्टर की जरूरत है।

दरअसल, निशिकांत दुबे के बयान पर नवीन पटनायक ने कहा, “बीजू बाबू के बारे में जो अपमानजनक बातें की गईं, उन्हें सुनकर मैं हैरान हूं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये पता है कि चीन के साथ लड़ाई के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बीजू पटनायक को रणनीति बनाने में मदद करने के लिए दिल्ली में अपने कार्यालय के पास ही एक दफ्तर दिया था, जबकि वे उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री थे।”

चीनी हमलों के बाद गुस्से में थे

नवीन पटनायक ने कहा कि वे उस छोटे थे। हालांकि, उन्हें अभी भी याद है कि चीनी हमले को लेकर उनके पिता कितने क्रोधित थे और उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या-क्या किया था। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर उन्होंने कहा, “इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के लिए उन सांसद को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है।”

निशिकांत दुबे ने क्या कहा था?

निशिकांत दुबे के किस बयान पर हुआ था विवाद?

बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने 27 मार्च को एक बयान में दावा किया था कि 1960 के दशक में अमेरिका ने तिब्बत में अपने सैनिक और सीआईए एजेंट भेजे थे क्योंकि उसे डर था कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेगा। दलाई लामा और उनके भाई लगातार अमेरिकी सरकार के संपर्क में थे। निशिकांत दुबे ने कहा था कि पंडित नेहरू ने पूरा युद्ध अमेरिका के पैसों और सीआईए के सहयोग से लड़ा। उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका, सीआईए और नेहरू के बीच की कड़ी थे।

इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक के पिता बिजू पटनायक, ओडिशा के चारबतिया हवाई अड्डे पर सीआईए को यू-2 विमानों के संचालन में सहायता करने में शामिल थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1963 से 1979 तक इस हवाई अड्डे पर भारत में अमेरिकी सेना तैनात थी। बिजू पटनायक अपने पहले कार्यकाल में जून 1961 से अक्टूबर 1963 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे।

सस्मित पात्रा ने दिया संसदीय समिति से इस्तीफा

गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर अपमानजनक बयान दिए जाने के विरोध में सस्मित पात्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया।

राज्यसभा के सभापति को शनिवार को लिखे एक पत्र में पात्रा ने कहा, “विरोध स्वरूप और सैद्धांतिक तौर पर मैं निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति के अधीन सेवा जारी नहीं रख सकता, जो दिवंगत बीजू पटनायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, जैसा कि उन्होंने आज एक सार्वजनिक बयान में किया।”

वहीं बीजेडी युवा विंग के अध्यक्ष चिन्मय साहू ने कहा कि बीजू बाबू भारत का गौरव और ओडिया आत्मसम्मान का प्रतीक थे। उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी ओडिशा और ओडिया लोगों का अपमान है। दुबे को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

यह भी पढ़ें: बंगाल की इन 13 लोकसभा सीटों की एक भी विधानसभा में बीजेपी नहीं बना पाई थी 2024 में बढ़त, आंकड़ों में जानें ‘दीदी’ का दबदबा

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जारी है। बीजेपी और टीएमसी में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में पहली बार एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी और उसने 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद 2021 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी मुख्य विपक्ष बन गई और उसे 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पढ़िए पूरी खबर…