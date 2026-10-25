Tamil Nadu ATF Vat Cut: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से तारीफ मिली है। इसकी वजह यह है कि एविएशन सेक्टर को राहत देने के लिए टीवीके सरकार ने ATF पर वैट घटा दिया है। इसके चलते मोदी सरकार के सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने तारीफ की है।

दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई एयरपोर्ट पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) 29% से घटाकर 16% और राज्य के दूसरे सभी एयरपोर्ट पर ATF को 1% कर दिया था। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसे एक अच्छा कदम बताया और विजय को धन्यवाद दिया।

केंद्रीय मंत्री ने की तारीफ

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने X पर लिखा, “तमिलनाडु सरकार के एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT कम करने के फैसले की तारीफ़ करता हूं, यह एविएशन सेक्टर के लिए एक अच्छा कदम है। इस पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री थिरु विजय को धन्यवाद। हवाई यात्रा को और सस्ता बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारी साझा प्राथमिकता हमेशा यात्री होने चाहिए।”

Requesting Hon’ble @RamMNK sir to initiate fresh discussions with the Tamil Nadu govt & explore all possible avenues to revive the Parandur Airport project.



Chennai desperately needs a 2nd international airport to support its growing aviation demand, cargo & economic potential. — Dark_Knight (@Somu_RJ_) October 23, 2026

क्यों अहम है फैसला?

बता दें कि तमिलनाडु में एविएशन फ्यूल पर 29% VAT पहले देश में सबसे ज़्यादा में से एक था, जिसकी वजह से एयरलाइंस को चेन्नई में रीफ्यूलिंग कम करनी पड़ी। इस कमी से अब टिकट सस्ते हो सकते हैं, और एयरलाइंस अपने फ्लीट शेड्यूल बढ़ा सकती हैं, और चेन्नई को एक बड़ा रीफ्यूलिंग हब बनने में मदद मिल सकती है।

बता दें कि तमिलनाडु में TVK सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत चल रही है। इसके चलते टीवीके सरकार केंद्र की कई पॉलिसी का विरोध करते हुए देखा जाता है, जिसमें तीन भाषा पॉलिसी और राष्ट्रगीत पर विवाद शामिल है।

पिछले महीने ही सीएम विजय की सरकार के कार्यक्रमों में सबसे पहले वंदे मातरम बजाने के केंद्र के निर्देश को चुनौती दी थी। इससे पहले विधानसभा ने सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में तमिल गीत ‘तमिल थाई वज़्थू’ को सबसे पहले गाने का प्रस्ताव पास किया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को ‘अगला प्रधानमंत्री’ बताने वाले पोस्टर रविवार को चेन्नई में चर्चा का विषय बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर ‘Next PM Vijay 2029’ के नारे लिखे। इससे कार्यक्रम में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। पढ़िए पूरी खबर…