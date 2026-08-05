रांची में राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों और युवाओं का जंतर-मंतर जैसा प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए प्रयासों या कथित तौर पर उनकी कमी से नाराज बताई जा रही है। पार्टी चाहती है कि उसकी छवि आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ खड़ी पार्टी के रूप में बने।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, एआईसीसी के झारखंड प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा। इसमें झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री भी शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से प्रदर्शनकारियों की ‘वाजिब चिंताओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने’ का आग्रह करेगा। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में रांची नौकरी आंदोलन से पैदा हुए राजनीतिक असर और पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी।

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी

रांची में सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। शुरुआत में प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन बुधवार को उन्होंने अपनी मांग और तेज करते हुए कहा कि जांच सीबीआई के बजाय झारखंड से बाहर के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल से कराई जाए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस कथित पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को प्रमुख मुद्दा बनाकर केंद्र पर निशाना साध रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर संसद में लगातार हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित होकर जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय करें।

कांग्रेस आलाकमान ने अब तक झारखंड के इस आंदोलन पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन पार्टी को आशंका है कि आंदोलन से निपटने के राज्य सरकार के तरीके का राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई (NSUI) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे स्टेडियम पहुंचकर प्रदर्शनकारी युवाओं से मुलाकात करें और उनके समर्थन में खड़े हों।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ”लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे हैं। शनिवार को वह प्रयागराज में एक छात्र सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में यदि हम रांची के आंदोलन का समर्थन नहीं करते या ऐसा नहीं दिखता कि हम युवाओं के साथ हैं तो इसका राजनीतिक संदेश पार्टी के खिलाफ जाएगा।”

इस बीच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नौकरी अभ्यर्थियों की चिंताओं को ‘पूरी गंभीरता’ के साथ ले रही है।

उन्होंने कहा, ”प्रदर्शनकारियों की मांगों और सवालों की गहन समीक्षा की जा रही है। उचित समय पर उनकी मांगों के समाधान से जुड़े फैसलों की घोषणा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि इससे प्रदर्शनकारी संतुष्ट होंगे।”

जेएमएम-कांग्रेस के रिश्तों में पहले से खटास

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस के रिश्तों में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही तनाव शुरू हो गया था। उस समय हेमंत सोरेन की पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव से खुद को अलग कर लिया था कि उसके सहयोगी दल कांग्रेस और राजद (RJD) एक राजनीतिक साजिश के तहत उसे सीटों से वंचित करना चाहते हैं।

पिछले महीने झारखंड राज्यसभा चुनाव के दौरान भी दोनों दलों के बीच मतभेद और बढ़ गए। इंडिया गठबंधन के खाते में आने वाली दो सीटों में से एक पर कांग्रेस ने जेएमएम की सहमति के बिना अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया जबकि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक थी। कांग्रेस अपने फैसले पर अड़ी रही और उम्मीदवार नहीं बदला।

हालांकि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार गया। इस घटना के बाद कांग्रेस और जेएमएम के बीच तनाव और बढ़ गया।