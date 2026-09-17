जनता दल (यूनाइटेड) ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जेडीयू खासतौर पर सामाजिक समीकरणों को साधने, बुनियादी ढांचे के विकास और ‘जीविका’ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में नीतीश के काम को प्रमुखता दे रही है।

जेडीयू ने संगठन के स्तर पर नई पहल “नीतीश संवाद” शुरू की है। इसके तहत पार्टी नेता गंगा किनारे बसे बिहार के 12 जिलों का दौरा कर रहे हैं ताकि फरक्का संधि (भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे का समझौता, जो दिसंबर में खत्म होने वाला है) के नवीनीकरण के विरोध में समर्थन जुटा सकें।

राज्यसभा सांसद नीतीश पार्टी के इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय, इन कार्यक्रमों में उनके रिकॉर्ड किए गए ऑडियो और वीडियो संदेश दिखाए जाएंगे।

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने फरक्का बैराज के खिलाफ पार्टी के अभियान का कुछ मौकों पर नेतृत्व किया है।

पिछले हफ्ते जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने घोषणा की थी कि पार्टी नेता सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे ताकि नीतीश के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए महिलाओं के स्वरोजगार और सशक्तिकरण कार्यक्रम ‘जीविका’ की समीक्षा कर सकें। इस योजना के तहत बिहार में लगभग 1.9 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं।

केंद्र सरकार ने हमारा मॉडल अपनाया- कुशवाहा

कुशवाहा ने कहा, “बिहार में जीविका शुरू हुए 20 साल पूरे होने वाले हैं। हमें बहुत खुशी और गर्व है कि केंद्र सरकार ने हमारे मॉडल को अपनाया है और इसे ‘आजीविका’ नाम दिया है। हम हर जिले का दौरा करेंगे, जीविका कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और देखेंगे कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।”

जेडीयू ने शुरू किया “नीतीश संवाद”

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी ने फरक्का मुद्दे पर “नीतीश संवाद” शुरू किया है क्योंकि पार्टी अध्यक्ष ने हमेशा इस बैराज का विरोध किया है। उन्होंने कहा, “भले ही नए मुख्यमंत्री चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में फरक्का बैराज के कारण बाढ़ और भारी गाद जमा होने पर चिंता जताई हो लेकिन हम नीतीश कुमार की विरासत और उनके राजनेता के तौर पर किए गए कामों को फिर से स्थापित करने और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।”

नीरज कुमार ने कहा, “जीविका एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा हर जगह होती है। जीविका की वजह से बिहार के पास अब महिलाओं का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। महिलाओं के सशक्तिकरण में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान इस स्कीम के जरिये साफ दिखता है।”

निशांत कुमार आएं आगे

जेडीयू के अंदर यह भी राय है कि नीतीश के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को पार्टी संगठन में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि निशांत को “जीविका के 20 साल” अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है।

जेडीयू के एक नेता ने कहा, “हम सब जानते हैं कि जेडीयू का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार की विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं और खुद एक प्रभावशाली नेता के तौर पर कैसे उभरते हैं। उन्हें दो अक्टूबर को शुरू होने वाले ‘जीविका के 20 साल’ अभियान में शामिल होना चाहिए।”

जेडीयू नेता का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निशांत कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और अस्पतालों का लगातार रिव्यू भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें पार्टी के बड़े अभियान के लिए जमीनी स्तर पर भी मौजूद रहना चाहिए।

यूसीसी को लेकर क्या होगा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी-एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया जाएगा, इसे लेकर जेडीयू ने सावधानी भरा रुख अपनाया है। इस विवाद का असर बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्तों पर पड़ सकता है।

जेडीयू ने कहा, “हम पहले (यूसीसी का) ड्राफ्ट पढ़ेंगे और फिर फैसला करेंगे। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहले ही कह चुके हैं कि वह इस मामले पर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे।” नीतीश कुमार ने कहा था कि यूसीसी को लागू करने से पहले इस मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति जरूरी है।

बीजेपी का क्या कहना है?

बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ‘जीविका’ पर जेडीयू का फोकस महिला वोटरों के राजनीतिक महत्व से भी जुड़ा है। बीजेपी नेता ने कहा, “हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक बनाया है। हम यह भी मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों में जीविका कार्यकर्ताओं को दी गई 10,000 रुपये की ग्रांट हमारी जीत में अहम रही। अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो जेडीयू शायद इस बड़े वोट बैंक को बनाए रखने के लिए उत्सुक दिख रही है और थोड़ी बेचैनी भी दिखा रही है। हमने भी महिलाओं के बीच अपनी पैठ काफी बढ़ाई है। सहयोगियों के बीच यह एक स्वस्थ मुकाबला है।”

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