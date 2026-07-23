सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन 28 जून से शुरू किया था। लेकिन इसके दो सप्ताह बाद इसे सोशल मीडिया पर काफी समर्थम मिलने लगा। वांगचुक की मांग है कि नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए।

18 जुलाई को जब सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, तब वहां पहले से ही कम भीड़ थी, लेकिन उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी। 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करना था, तब वहां भारी भीड़ जमा हो गई। अनुमानतः कम से कम 50,000 लोग। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। तब से लेकर अब तक जंतर-मंतर पर चौबीसों घंटे भारी भीड़ बनी हुई है, जबकि वांगचुक अब मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं।

बहुत कम लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह आंदोलन इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसने एक ऐसे स्पष्ट पैटर्न का अनुसरण किया जो एक सदी से अधिक समय से भारतीय राजनीति के लिए अद्वितीय रहा है। किसी राजनीतिक मांग को लेकर सड़कों पर उतरने में लोगों की अचानक रुचि से पहले वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए बलिदान के कार्य को देखते हैं, जिसे वे एक आदर्श राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक संयमी, त्यागी व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं।

इसकी नींव सबसे पहले लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी ने रखी थी, जिन्होंने एक संत की छवि हासिल की। ​​हालांकि, उनका मामला अद्वितीय था, क्योंकि उनकी व्यापक पहुंच दशकों तक बनी रही और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए तीन जन आंदोलनों और अन्य आंदोलनों में भी भाग लिया। वे एक प्राचीन भारतीय धारणा में पूरी तरह फिट बैठते थे. यानी फकीर या साधु, जिनकी शक्ति त्याग और बलिदान से आती है।

लेकिन गांधीवादी आदर्श या वे चिह्न जो लोगों को किसी व्यक्ति को गांधीवादी के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे उस व्यक्ति को सख्ती से ऐसा कहा जा सके या नहीं, एक सदी से कायम है और वे चिह्न जो लोगों को बार-बार उनकी याद दिलाते हैं। बड़ी भीड़ और सद्भावना को आकर्षित करते हैं और कभी-कभी राजनीति की दिशा भी बदल देते हैं।

इस टेम्पलेट की कुछ व्यापक विशेषताएं हैं। इसमें केवल वही व्यक्ति फिट बैठता है जो पेशेवर राजनीतिज्ञ न हो, यानी जिसने कभी कोई पद धारण न किया हो, विशेष रूप से जब उसे त्यागी के रूप में देखा जाता हो या वह व्यक्ति जो प्रकृति के करीब रहता हो। सविनय अवज्ञा के अहिंसक तरीकों का उपयोग करता हो और महत्वाकांक्षी करियर पथ से दूर रहता हो।

वांगचुक, जो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनकी तुलना गांधी जी से नहीं की जानी चाहिए और उन्हें केवल एक ऐसे नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए जो अपने दायित्वों को नजरअंदाज़ नहीं करता। उन्हें ऑनलाइन प्रभावित होने वाले कई लोगों द्वारा पहले से ही उसी सांचे में ढाला जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में उनका अनशन उनकी मितव्ययिता और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में वायरल हो गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और शिक्षा में उनके योगदान को जोड़ें। साथ ही लोगों द्वारा आमिर खान की फिल्म “थ्री इडियट्स” में उनके किरदार के साथ लंबे समय से जोड़ा जाना। हालांकि खान ने हाल ही में इससे इनकार किया है। यह देखना बाकी है कि यह छवि और मजबूत होती है या जल्द ही धूमिल हो जाती है।

हालांकि, ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जिनमें लोगों का उन हस्तियों के प्रति प्रेम, जिन्हें वे अब तक दूर मानते थे और जिन्हें वे अचानक संयमी, प्रतिबद्ध और नैतिक रूप से शक्तिशाली मानते थे। उन्होंने जन आंदोलनों को जन्म दिया है, जिन्होंने कई बार राजनीति की दिशा भी बदल दी है।

अन्ना हजारे

अगर कांग्रेस को 1974 के जेपी आंदोलन के बाद पहली राष्ट्रीय हार का सामना करना पड़ा तो दिल्ली में एक मजबूत भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे के अनशन ने 2011 से तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी को पहला झटका दिया। तीन साल बाद, कुछ और झटकों के बाद, कांग्रेस लोकसभा में अपने सबसे निचले स्तर 44 पर आ गिरी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली।

2011 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपने पहले अनशन के लिए आने से पहले अन्ना हजारे लगभग एक अज्ञात कार्यकर्ता थे, लेकिन टीवी कवरेज ने उन्हें रातोंरात राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया। सेना में सेवा दे चुके एक ग्रामीण, महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर चुके अविवाहित व्यक्ति, शराब के विरोधी है। इन सब बातों का तुरंत असर हुआ और राजधानी के लोगों ने अचानक हजारे में एक संत, एक गांधीवादी व्यक्ति को खोज लिया।

कुछ महीनों बाद रामलीला मैदान में उनका दूसरा उपवास, जो 12 दिनों तक चला, उसमें और भी अधिक भीड़ उमड़ी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि आम लोग अन्ना हजारे से प्रभावित हुए थे।

हजारे ने जिस लोकपाल के लिए अनशन किया था, वह जल्द ही खबरों से गायब हो गया। जो बचा वह दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार और आम आदमी पार्टी (AAP) का उदय था, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हजारे के शिष्य थे। 2014 में कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता खो दी और फिर कभी हासिल नहीं कर पाई, जिसके लिए हजारे को भी एक प्रमुख कारण माना जाता है।

जयप्रकाश नारायण

जयप्रकाश नारायण उर्फ ​​जेपी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो दीवार फांदकर जेल से भाग निकले और भूमिगत रूप से भारत छोड़ो आंदोलन को जारी रखा। युवावस्था में ही उन्होंने एक जोशीले व्यक्तित्व की छवि बना ली थी। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के नेता थे, जिसका गठन 1934 में कांग्रेस को भीतर से वामपंथी दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था।

आजादी के बाद उन्होंने सीएसपी के अन्य सदस्यों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 1952 में नेहरू द्वारा दिए गए मंत्रिमंडल पद के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था।

1954 में जेपी ने सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले लिया और सर्वोदय आंदोलन से जुड़कर गांधीवादी रचनात्मक कार्यों में जुट गए। तब तक उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बन चुकी थी जिन्हें सत्ता की कोई लालसा नहीं थी। 1974 में बिहार में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उनकी वापसी ने इस आंदोलन को सशक्त बना दिया। यह आंदोलन जल्द ही केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में परिवर्तित हो गया। उन्होंने छात्रों से हिंसा का त्याग करने और सत्याग्रह की तैयारी करने का आह्वान किया और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों की रैलियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्तर पर वे सत्ता के प्रलोभनों से मुक्त एक व्यक्ति के रूप में उभरे, एक ऐसे संन्यासी के रूप में जो उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के बजाय एक बेहतर देश के लिए समर्पित थे।

जेपी आंदोलन की सफलता के साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश ने जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया गया था (जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से स्थगित कर दिया था) और उन्हें 1975 में आपातकाल लागू करने के लिए मजबूर किया।

जेपी को विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख चेहरों के साथ जेल भेज दिया गया था। 1977 में आपातकाल समाप्त होने और चुनाव की घोषणा होने के बाद जेपी के आशीर्वाद से प्रमुख विपक्षी दलों को भंग करके गठित जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया।

पोट्टी श्रीरामुलु

पोट्टी श्रीरामुलु, जो महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम में रहे थे। उनको आंध्र प्रदेश के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। हालांकि यह घटना मद्रास प्रेसीडेंसी से राज्य को अलग करने के लिए उपवास करते हुए उनकी मृत्यु के बाद घटी थी।

उन्होंने 1931 में रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आश्रम में शरण ली थी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया था। वे कई बार जेल गए और दलितों के सशक्तिकरण के लिए उपवास भी किया। उन्होंने 19 अक्टूबर, 1952 को आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। उनका उद्देश्य तेलुगु भाषी लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भूख हड़ताल के जरिए हासिल करना था। इससे जनता का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। उसी वर्ष 12 दिसंबर को नेहरू ने मद्रास के मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी को पत्र लिखकर कहा कि अब आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार करने का समय आ गया है ताकि तनाव कम हो सके, लेकिन श्रीरामुलु का 15 दिसंबर को निधन हो गया। इसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा भड़क उठी। हालांकि, नेहरू ने उनके निधन के ठीक दो दिन बाद आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी।

CJP के प्रतिनिधिमंडल से मोदी सरकार की क्या बात हुई? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार शाम को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब भी दिया। जेपी नड्डा ने विपक्षी राज्यों में कथित पेपर लीक की घटनाओं की भी जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर।