ईरान-इजरायल युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पहले यह तस्वीर सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात में सामने आ रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और असम में भी लोग पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए घबराहट में जुटे दिखाई दे रहे हैं।

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोंडा, सिद्धार्थनगर, हापुड़, देवरिया समेत कई जिलों में इस समय लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। गुरुवार को प्रयागराज में पेट्रोल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अफवाह फैल गई कि जल्द ही पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसके चलते लोग अपनी टंकियां फुल करवाने के लिए सुबह-सुबह ही निकल पड़े। देवरिया में भी पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। गोंडा जिले में भी ऐसा ही हाल रहा। वहां के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सख्ती से कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इंदौर में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने के बाद पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, लोहा मंडी इलाके में पेट्रोल की कीमत 149 रुपये प्रति लीटर तक बताए जाने की अफवाह फैली, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ गई।

महाराष्ट्र में कैसी स्थिति?

महाराष्ट्र में भी कई जिलों में पेट्रोल-डीजल को लेकर लोग लंबी लाइनें लगा रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोल्हापुर में कुछ पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहनों को सिर्फ 200 रुपये तक और चारपहिया वाहनों को 1000 रुपये तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। इसी वजह से लोगों में घबराहट बढ़ी और उन्होंने ज्यादा ईंधन स्टॉक करने की कोशिश की।

नासिक जिले में भी अफवाह फैल गई थी कि पेट्रोल की सप्लाई बंद होने वाली है। इसके चलते आधी रात को ही लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे और भीड़ लग गई। असम में भी पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। गुवाहाटी समेत अन्य जिलों में लोग घबराहट में पेट्रोल-डीजल की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि गुवाहाटी के कुछ पेट्रोल पंपों पर बोर्ड लगा दिए गए, जिन पर लिखा था कि पेट्रोल उपलब्ध नहीं है।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम का बयान

इन अफवाहों के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी किया है। कंपनी ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है और ऑनलाइन फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इंडियन ऑयल के सभी आउटलेट्स पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसी तरह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी लोगों से पैनिक बाइंग न करने की अपील की है और जोर देकर कहा है कि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।

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