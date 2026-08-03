Bankipur By-Election Result 2026: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती के 18 राउंड के बाद जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर 10436 वोटों से आगे चल रहे हैं। इससे उनके पहला चुनाव जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर किशोर जीतते हैं, तो यह जन सुराज के लिए पहली जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह 1995 से इस सीट पर जीतती आ रही है।

जहां एक ओर जन सुराज के समर्थक जश्न के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जीत हासिल करने का मौका दिख रहा है, जहां भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा पार्टी के लिए अनुकूल माने जाने वाले कुछ क्षेत्रों में मतगणना पर भरोसा कर रहे हैं।

आरजेडी तीसरे स्थान पर खिसकी

हालांकि, यह साफ है कि पिछले दो चुनावों में दूसरे स्थान पर रही आरजेडी इस उपचुनाव में स्पष्ट रूप से हार गई है। पार्टी के वोट संभवतः किशोर को मिले हैं, जिन्हें मतदाताओं ने भाजपा को हराने का अधिक संभावित उम्मीदवार माना है। पार्टी के कुछ सदस्य भाजपा विरोधी विपक्षी खेमे में एक और मजबूत राजनीतिक ताकत के प्रवेश की संभावना से चिंतित हैं। आरजेडी ने पहले भाजपा पर जन सुराज को उकसाने का आरोप लगाया था। इससे उसके चुनाव जीतने की संभावना कम हो गई।

भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पारंपरिक गढ़ों में से एक में खराब परिणाम छवि के लिहाज से एक बड़ी चुनौती पेश करेगा, क्योंकि यह उपचुनाव नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हो रहा है। पार्टी पहले से ही उन प्रदर्शनों के नतीजों से जूझ रही है, जिनके कारण धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

पटना समेत पूरे बिहार में हुए थे प्रदर्शन

पटना समेत बिहार के विभिन्न हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए, जहां छात्रों और नौकरी चाहने वाले युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्रवाई का सामना भी किया। 26 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सिवान में एक पुलिसकर्मी पर एके-47 से फायरिंग करने का आरोप लगने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।

मतदान के दिन यह साफ हो गया था कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज के बीच सीधा संघर्ष बन गया है। कदमकुआं समेत उच्च जाति बहुल क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में मतदान के संकेत मिले, जबकि जक्कनपुर और अन्य क्षेत्रों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली।

कई इलाकों में हुआ था तनाव

कई इलाकों में दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच तनाव भी भड़क उठा। एसके नगर इलाके में एसके नगर के आसपास जन सुराज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। अभिषेक बंटी को उपचुनाव से हटने के लिए मजबूर किया गया था और उनकी जगह सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। आनंदपुरी में एक मतदान केंद्र के पास हुई एक अन्य घटना में, पूर्व विधायक और जेएसपी नेता किशोर कुमार मुन्ना को भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीखी बहस के बाद धक्का दे दिया।

कुछ मतदाताओं ने माना कि किशोर ने बीजेपी के साथ अंतर को कम कर दिया है, लेकिन उनका मानना ​​था कि यह उलटफेर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि, एक मतदाता ने दावा किया कि राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने किशोर ने जाति और धर्म की पारंपरिक सीमाओं को मिटाने में कामयाबी हासिल की है और मतदाताओं में ऐसे लोग पीके की लोकप्रियता में इजाफा कर रहे होंगे।

पटना के मध्य में स्थित शहरी विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर को लंबे समय से बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता रहा है। प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों, आवासीय क्षेत्रों और विविध जनसांख्यिकीय क्षेत्रों से युक्त इस सीट पर ऐतिहासिक रूप से ऊंची जाति के मतदाताओं का मजबूत समूह और मध्यम वर्ग के मतदाताओं की ज्यादा भागीदारी रही है। इसकी वजह से बीजेपी को निर्णायक जनादेश मिले हैं।

यह उपचुनाव बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जहां आरजेडी पारंपरिक रूप से अपने प्रमुख मुस्लिम-यादव गठबंधन पर निर्भर रही है, वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज ने मुकाबले में अनिश्चितता ला दी है। जमीनी स्तर पर संगठन पर जोर देते हुए और लंबे समय से चली आ रही जातिगत खाई को पाटने का प्रयास करते हुए, बांकीपुर में जेएसपी का अभियान इस बात की परीक्षा है कि क्या कोई निर्दलीय तीसरा बल शहरी बिहार में स्थापित पार्टी के गढ़ों में सेंध लगा सकता है।

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दोनों कैंप ने 30 जुलाई के उपचुनावों को अलग-अलग तरीके से देखा, लेकिन अपने-अपने उम्मीदवारों (JSP के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा) की जीत पक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असली मुकाबला सिर्फ कैंपेन के स्टेज तक ही सीमित नहीं था। यह सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, कंसल्टेंट्स और वॉलंटियर्स ने लड़ा, जिन्होंने वोटर्स को मनाने, ऑर्गनाइज़ करने और मोबिलाइज करने में हफ्तों बिताए। कई लोगों के लिए यह सिर्फ़ एक उपचुनाव से कहीं ज़्यादा था। वे प्रशांत किशोर के लिए या तो काम कर रहे थे या उनके ख़िलाफ। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…