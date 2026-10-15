कांग्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रति अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। खबर है कि मंगलवार को कांग्रेस ने इस संगठन के नेता अभिजीत दीपके से संपर्क करने की कोशिश की। पार्टी चाहती थी कि दीपके और सीजेपी के दूसरे नेता राहुल गांधी की ओर से आयोजित हाई टी में शामिल हों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह आयोजन विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (INDIA) के नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और छात्र नेताओं के लिए रखा था।

अब तक कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा हिस्सा सीजेपी को लेकर संदेह में रहा है। मई में सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद इस संगठन ने जून-जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में हुए प्रदर्शनों की अगुवाई की थी। इन प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस नेतृत्व के एक बड़े वर्ग का अब भी मानना है कि सीजेपी आम आदमी पार्टी (आप) का ही एक हिस्सा है या उसके लिए काम करने वाला संगठन है।

इसके बावजूद कांग्रेस 10 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी की ओर से बुलाए गए प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रख रही थी। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई और पुलिस ने कार्रवाई की। अनुमान के मुताबिक, पूरे शहर में करीब 7000 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके चलते प्रदर्शन वैसा नहीं हो सका, जैसा सीजेपी ने योजना बनाई थी।

कांग्रेस का आकलन था कि सीजेपी इस बार बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने में सफल नहीं हो पाई। पार्टी ने इसकी तुलना जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों से की, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे।

राहुल गांधी के बयान से मिले बदलाव के पहले संकेत

कांग्रेस के रुख में बदलाव का पहला संकेत सोमवार को खुद राहुल गांधी की ओर से मिला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहे सभी प्रदर्शन असल में एक ही आंदोलन का हिस्सा हैं।

राहुल गांधी ने कहा, “अलग-अलग समानांतर प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि यह एक ही आंदोलन है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या किस संगठन से जुड़े हैं। अगर आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। हम आपका समर्थन करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। यह भारत के लोगों के प्रति हमारे प्रेम को जाहिर करने का तरीका है।”

यह बयान देने के बाद राहुल गांधी ने एक बड़े सड़क प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। हालांकि, सीजेपी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए ‘इंडिया’ गठबंधन के मार्च में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस नेतृत्व का आकलन था कि सोमवार का प्रदर्शन लोगों को जुटाने के लिहाज से सफल रहा।

कांग्रेस ने प्रशांत भूषण के जरिए संपर्क करने की कोशिश की

मंगलवार सुबह कांग्रेस ने सीजेपी से संपर्क करने और उसके नेताओं को राहुल गांधी की ओर से आयोजित हाई टी में बुलाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण से मध्यस्थ की भूमिका निभाने और सीजेपी नेता अभिजीत दीपके तक अपना संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया।

प्रशांत भूषण के करीबी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की ओर से उनसे संपर्क करने का अनुरोध वास्तव में आया था। लेकिन उस समय अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में थे। वहीं, सीजेपी के वरिष्ठ नेता आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे जंतर-मंतर पर अचानक किए गए प्रदर्शन के कारण पुलिस हिरासत में थे। हालांकि, कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया कि सीजेपी से संपर्क किया गया था, लेकिन अभिजीत दीपके ने इस पहल में खास उत्साह नहीं दिखाया।

सीजेपी को लेकर पार्टी के रुख में बदलाव क्यों अहम है?

कांग्रेस की ओर से सीजेपी से संपर्क करने की यह कोशिश इसलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले पार्टी नेतृत्व के एक प्रभावशाली वर्ग का मानना था कि कांग्रेस को विपक्ष की राजनीति में अपनी जगह सीजेपी के लिए नहीं छोड़नी चाहिए।

लेकिन अब कांग्रेस का आकलन है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे अभियान का नेतृत्व मजबूती से ‘इंडिया’ गठबंधन के हाथ में है।

ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए सभी संबंधित ताकतों को साथ लाना चाहिए और एकजुट मोर्चा तैयार करना चाहिए। इसी सोच के तहत सीजेपी तक पहुंचने की कोशिश को देखा जा रहा है।

राहुल गांधी ने सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की

बुधवार को राहुल गांधी ने सीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की। उनके इस बयान को भी सीजेपी के प्रति कांग्रेस के रुख में बदलाव का एक और संकेत माना जा रहा है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरता का काम है।

छात्र, युवा, पत्रकार और ‘इंडिया’ गठबंधन – सबके झंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है। सभी प्रदर्शन एक ही आंदोलन का हिस्सा हैं। ये नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे फिर से जनता के लिए हासिल करेंगे।”

राहुल गांधी के इस बयान के बाद अभिजीत दीपके ने उन्हें धन्यवाद दिया। दीपके ने एक्स पर लिखा, “आशुतोष रांका और सौरव दास की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धन्यवाद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी।”

दीपके ने तिरंगा लेकर जुटने की अपील की

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में देशभक्तों और तिरंगे से प्रेम करने वाले लोगों से शुक्रवार, 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में जुटने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लेकर आने को कहा। साथ ही, उन्होंने दूसरे शहरों में भी तिरंगा मार्च निकालने की अपील की। दीपके की इस अपील के साथ ही सीजेपी ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने और दूसरे शहरों के लोगों को भी इससे जोड़ने की कोशिश की है।

कुल मिलाकर, इस पूरे घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि कांग्रेस अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध और एसआईआर को रद्द करने की मांग के अभियान में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी समूहों को साथ लाना चाहती है। सीजेपी को लेकर कांग्रेस के भीतर पहले से मौजूद संदेह के बावजूद, राहुल गांधी की ओर से उसके नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करना और पार्टी की ओर से संपर्क साधने की कोशिश करना विपक्षी एकजुटता की दिशा में अहम घटनाक्रम है।

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने बुधवार को किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। दीपके ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके संगठन का आंदोलन और INDIA ब्लॉक का विरोध-प्रदर्शन एक ही मकसद के लिए है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि CJP एक स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता रहेगा और किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक