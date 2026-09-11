जब हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में भाजपा के पारंपरिक ‘सवर्ण वोट बैंक’ में नाराजगी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वक्त में कांग्रेस ने मनुस्मृति और शुद्धिकरण जैसे मुद्दों को अपने हमले का केंद्र बनाया है। भाजपा को लगता है कि कांग्रेस के इस रुख से उसे कुछ हद तक राहत मिल रही हैं।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मैदान में कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया था। आरोप है कि खड़गे के वहां कार्यक्रम करने के बाद मैदान का शुद्धिकरण कराया गया। खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। इसी विवाद को कांग्रेस ने अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है।

कांग्रेस का यह कदम ऐसे समय आया है जब पेपर लीक, कोचिंग सेंटरों का बोझ और रोजगार संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सुर्खियों में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने “छात्रों की गूंज” कार्यक्रमों में इन मुद्दों को जोर-शोर से उठा रहे हैं।

राहुल गांधी का मनुस्मृति पर हमला

पिछले महीने पुणे में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला किया और उसके बाद कांग्रेस ने हल्द्वानी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग शुरू कर दी। पार्टी ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर भी आरोप लगाया कि पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं द्वारा सिद्दिपेट जिले में बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव के फार्महाउस के पास विरोध मार्च निकालने के बाद उन्होंने “शुद्धिकरण” अनुष्ठान किया।

मनुस्मृति का मुद्दा कांग्रेस के लिए दलितों और कुछ हद तक महिलाओं को जोड़ने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी के लिए यह संदेश कहीं न कहीं “ऊंची जातियों” पर हमला माना जा रहा है। यह उस चीज़ की याद दिलाता है जिसे एकेडमिक हलकों में “ब्राह्मणवादी उत्पीड़न” कहा जाता है। UGC के नियम और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट जैसे उपाय इसी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं।

UGC (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026 भेदभाव-विरोधी राष्ट्रीय नियम (national anti-discrimination rules) हैं। जिनका मकसद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, दिव्यांगत या जन्म-स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। हालांकि, “ऊंची जाति” के छात्र समूहों ने इनका विरोध करते हुए कहा कि इन नियमों का इस्तेमाल उनके खिलाफ गलत तरीके से किया जा सकता है। जब इस मामले पर विवाद ज्यादा बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है और अभी सरकार इनकी समीक्षा कर रही है।

“ब्राह्मणवाद” यानी जन्म के आधार पर बनी ऐसी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें ऊंची जातियों को ऐतिहासिक रूप से ज्यादा विशेषाधिकार मिला माना जाता है। इसके जवाब में सामाजिक न्याय की राजनीति को खड़ा किया गया है।

अब सवाल यह है कि जब ऊंची जातियों के बीच बीजेपी को लेकर कुछ नाराजगी दिखाई देने लगी है, तब राहुल गांधी ने अपनी रणनीति में दलित-बहुजन पहचान और मनुस्मृति जैसे मुद्दों को क्यों चुना? क्यों उन्होंने ऐसा रास्ता नहीं चुना जिसमें हर जाति के लोगों को जोड़ने वाली बातें, जैसे रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और युवाओं के मुद्दे प्रमुख होते? क्या कांग्रेस को अभी से दलित-बहुजन राजनीति पर जोर देना चाहिए था या पहले यह देखना चाहिए था कि बीजेपी से नाराज हो रहा सामान्य वर्ग वास्तव में चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ता भी है या नहीं? बता दें, उच्च जातियां कभी कांग्रेस का वोटर थीं और 1990 के आसपास भाजपा की तरफ मुड़ गईं।

कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “राहुल गांधी इस मुद्दे को चुनावी हथकंडे के तौर पर नहीं, बल्कि समानता के मूलभूत मूल्य के रूप में देख रहे हैं। हल्द्वानी में कथित घटना के बाद हाल ही में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे ने कहा कि वे इस घटना से बेहद आहत हैं और कई पार्टी नेताओं की चुप्पी और खुले समर्थन की कमी से दुखी हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर पार्टी इस मामले पर कड़ा रुख नहीं अपनाती है तो दलित अध्यक्ष होने का क्या फायदा?”

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसे “उच्च जातियों” बनाम दलितों का मामला मानना ​​गलत है। उन्होंने कहा कि समतावादी समाज के लिए कड़ा रुख अपनाकर राहुल जी कोई अभूतपूर्व काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता आजादी से पहले और बाद में भी सामाजिक सुधारों के लिए खड़े रहे हैं और उनमें से कई उच्च जातियों से थे।”

एक अन्य कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे कुछ मूल्यों को अटल मानते थे। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में पहचाने जाना चाहते थे। पिछले तीन वर्षों में उनका यही दृढ़ मत रहा है कि सामाजिक न्याय वह मार्ग है जिस पर कांग्रेस को चलना ही होगा।

कांग्रेस के एक और नेता ने कहा कि गांधी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वे कुछ मूल्यों को लेकर कोई समझौता नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे ‘सामाजिक न्याय के योद्धा’ के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहचे हैं। पिछले तीन सालों से वे लगातार यही कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय ही वह रास्ता है जिस पर कांग्रेस को चलना चाहिए।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार के दौरान कांग्रेस का सामाजिक न्याय का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। 16 अप्रैल 2023 को कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने मांग की कि आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म किया जाए और 2011 के जातिगत आंकड़े जारी किए जाएं। इसके बाद, उन्होंने जातिगत जनगणना की ज़रूरत के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बताते हुए इसे समाज का “एक्स-रे” करार दिया। हालांकि, इससे पहले ही फरवरी 2023 में रायपुर में हुई कांग्रेस की 85वीं पूर्ण बैठक में पार्टी ने पहली बार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को लेकर एक व्यापक प्रस्ताव पारित किया था।

कांग्रेस की राजनीति में बदलाव

यह राजनीतिक बदलाव तीन साल से ज्यादा समय से जारी है और इसे कांग्रेस के पुराने ‘सबको साथ लेकर चलने वाली छतरी’ (Umbrella Party) की राजनीति से अलग माना जा रहा है। 1990 के आसपास उत्तर भारत की राजनीति में मंडल और मंदिर की राजनीति के उभार से पहले कांग्रेस का दबदबा एक खास सामाजिक गठजोड़ पर टिका था। राजनीतिक वैज्ञानिक पॉल ब्रास ने इसे “Coalition of Extremes” यानी “चरम समूहों का गठबंधन” कहा था।

कांग्रेस को चुनावों में मुख्य रूप से तीन बड़े सामाजिक समूहों का समर्थन मिलता था: सवर्ण जातियां, खासकर ब्राह्मण, मुसलमान और दलित। इनके समर्थन से कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती थी। वहीं, किसान और कारीगर जातियां, जो बाद में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के रूप में राजनीतिक रूप से उभरीं, कांग्रेस के इस सामाजिक गठजोड़ का हिस्सा नहीं थीं। 1960 के दशक से इन जातियों की राजनीति मजबूत होने लगी और यही आगे चलकर गैर-कांग्रेसवाद की राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनी।

साल 2023 का बदलाव पुरानी कांग्रेस से एकदम अलग है। अब इस राहुल गांधी की एक विशेष छाप देखने को मिलती है।

कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कुछ मूल्यों को बनाए रखने के अलावा, सवर्णों से दूरी को चुनावी उदासीनता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का सालों से यह मानना ​​रहा है कि ऊंची जातियों के लोग बीजेपी के मुख्य वोटर हैं और वे उसे ही चुनेंगे, भले ही उनके माता-पिता और दादा-दादी कांग्रेस के वोटर रहे हों। राहुल जी के नेतृत्व में दलित, आदिवासी और मुस्लिम कांग्रेस की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, और हम बीजेपी से कुछ OBC वोटरों को अपनी ओर लाकर अपना एक सामाजिक गठबंधन बनाना चाहते हैं।”

कांग्रेस के एक और नेता ने कहा कि यादव और जाट जैसी प्रभावशाली ओबीसी जातियां स्वाभाविक रूप से भाजपा के खिलाफ हैं और कांग्रेस के पास उन्हें अपने साथ जोड़ने का मौका है, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का आधार कमजोर हो रहा है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राहुल जी ऐसे समय में संविधान का समर्थन कर रहे हैं, जब भाजपा सरकार इसे कमजोर कर रही है। इसलिए, इन सभी बयानों और कदमों को संविधान के समर्थन के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और लैंगिक न्याय का समर्थन करना हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करना हो।

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